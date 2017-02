Kreis Waldshut Statistik zur Flächennutzung im Kreis Waldshut

Die sogenannten Siedlungsflächen – Areale für Wohnen, Arbeiten und Erholen – wachsen und nehmen somit einen immer höheren Anteil an der Gesamtfläche des Landkreises ein.

Kreis Waldshut (zds) Die Ausdehnung der Siedlungsfläche ist vielerorts in den Kommunen ein hochemotional besetztes Thema. Wie viel Fläche beansprucht der Mensch für Wohnen, Arbeiten, Erholen? Im Kreis Waldshut verteilen sich Siedlung und Verkehr auf rund 11 633 Hektar Fläche, das sind 1433 Hektar mehr als zwei Jahrzehnte zuvor. Wobei rund 198 Hektar seit dem Jahr 2010 dazu kamen.

Wenn die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen Ackerböden betrifft, bleiben Konflikte nicht aus. Naturschützer kämpfen gegen den Flächenverbrauch. Kommunalpolitiker und Planer argumentieren mit der Flächenumwidmung zugunsten von Wohnraum und Arbeitsplätzen. Die Fläche wird nicht verbraucht, sondern anders genutzt – als Landwirtschafts- und Waldfläche, als Wasserfläche oder als Siedlungs- und Verkehrsfläche. Letztere umfasst Häuser, Straßen, Plätze und Gewerbegebiete, Sportplätze, Grünanlagen und Friedhöfe. Flächen für Siedlung und Verkehr beanspruchen im Landkreis Waldshut 11 633 Hektar. Dieser Wert galt für den Jahreswechsel 2015/2016, aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor.

Rund 10,3 Prozent der Gesamtfläche im Kreis Waldshut werden für Siedlungs- und Verkehrszwecke genutzt. 1996 lag dieser Anteil bei 10 200 Hektar, beziehungsweise 9,0 Prozent. Der Rest ist Wald, Landwirtschafts- und Wasserfläche. Felder werden ebenfalls genutzt, Wald besteht nicht nur aus unberührtem Gebiet, sondern dient der Holzgewinnung für Möbel, Bodenbeläge, Kaminöfen oder Pelletheizungen.

Im Kreis Waldshut gibt es rund 43 891 Hektar landwirtschaftliche Flächen, die rund 38,8 Prozent der Gesamtfläche einnehmen (1996: 45 916 Hektar gleich 40,6 Prozent). Die Waldfläche liegt bei 55 788 Hektar oder 49,3 Prozent (1996: 55 144 Hektar /48,7 Prozent).

Der Zuwachs bei der Siedlungs- und Verkehrsfläche hat sich in den vergangenen Jahren bundesweit verlangsamt, liegt aber mit täglich rund 63 Hektar (circa 90 Fußballfelder) deutlich über der Zielvorgabe der Bundesregierung. Diese strebt knapp die Hälfte an, sprich: Sie will die Nutzung neuer Flächen bis zum Jahr 2020 auf 30 Hektar pro Tag begrenzen. Flächensparen und Innenentwicklung sollen Erfolg bringen.

Neue Siedlungsflächen sind nicht mit versiegelter Fläche gleichzusetzen. Laut Statistischem Bundesamt sind schätzungsweise die Hälfte dieser beanspruchten Areale versiegelt, enthalten sind auch Freiflächen wie Sportplätze, Friedhöfe und Gärten. Fürs Wohnen werden im Kreis Waldshut rund 3430 Hektar beansprucht und 871 Hektar für Gewerbe und Industrie. Rechnet man die Flächen für Wohnungen, Straßen und Betriebe auf die im Kreis lebenden 167 861 Menschen um (Stand: 31. Dezember 2015), kommt man auf 693,0 bebaute Quadratmeter pro Kopf.