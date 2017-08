Albbruck Staatssekretärin Katrin Schütz lobt Ausbildungsbetriebe im Kreis Waldshut

Staatssekretärin Katrin Schütz hat auf ihrer Informationsfahrt zum Thema Ausbildung im Landkreis das Engagement zweier lokaler Unternehmen in der betrieblichen Ausbildung gewürdigt: Den Möbelmarkt in Dogern und das Hotel Feldeck in Lauchringen.

Kreis Waldshut (tao/hsc) Auf einer Informationsreise zum Thema Ausbildung besuchte Staatssekretärin Katrin Schütz (CDU) vom Landeswirtschaftsministerium auch Betriebe in Dogern und Lauchringen.

Zunächst machte sie sich im Möbelmarkt Dogern ein Bild vom Ausbildungskonzept des Familienunternehmens und suchte das Gespräch mit den Auszubildenden. An dem Treffen nahmen auch IHK-Präsident Thomas Conrady, Astrid Strittmatter vom Landratsamt Waldshut und Bürgermeister Matthias Guthknecht teil. Begrüßt wurden die Gäste von Marion und Ulrich Kummle von der Eigentümerfamilie. "Wir sind ein Familienunternehmen, in dem mehrere Generationen zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen", stellte Marion Kummle ihren Betrieb vor. Am Herzen liege dem Unternehmen auch die Ausbildung eines qualifizierten Nachwuchses. "Wir bemühen uns, unseren Auszubildenden attraktive Bedingungen und ein vielseitiges Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten", so Ulrich Kummle. "Das spricht sich rum und deshalb haben wir keine Nachwuchsprobleme."

Seine Worte wurden auch durch die anschließende Präsentation bekräftigt, mit denen die Azubis einen Einblick in ihren Arbeitsalltag mit all seinen Herausforderungen gaben. Neu im Programm ist der Ausbildungsberuf Fachkraft für Möbel-, Kunden- und Umzugsservice. In dem Unternehmen sind gegenwärtig 30 Azubis in Ausbildung, elf davon am Standort Dogern. Die Staatssekretärin bestätigte den guten Ruf des Unternehmens im Ausbildungssegment: "Mein Besuch gilt vor allem jenen Betrieben, die durch ihr besonderes Engagement im Ausbildungsmanagement aufgefallen sind.

" Und: "Mit meinem Besuch möchte ich daher auch die enormen Leistungen kleiner und mittelständischer Betriebe in der betrieblichen Ausbildung würdigen."

Weitere Station war das Hotel Feldeck in Lauchringen. In einer ausführlichen Gesprächsrunde ließ die Staatssekretärin sich die Probleme und Erfahrungen mit der Ausbildung im Gastronomiebereich schildern. Hotelmitinhaberin Ursula Pfau machte deutlich, dass die größte Herausforderung darin bestehe, junge Leute für die Gastronomie und Hotelerie zu begeistern und ihnen die besonderen Berufsmöglichkeiten zu vermitteln. "Ich bin immer noch mit Herzblut dabei und wir haben gerade heute mit zwei neuen Auszubildenden den 39. und 40. Auszubildenden in unserem Betrieb eingestellt", erklärte sie die momentane Situation. Tags zuvor habe sie zwei junge Damen verabschiedet, die drei Jahre das Hotelfach erlernt und gleichzeitig die Fachhochschulreife erworben hatten.

Diese spezielle duale Ausbildung werde vom Gaststättenverband (Dehoga) besonders unterstützt. Am Beispiel des Mitarbeiters Ljubisa Kovjenic, der nach der Ausbildung in Kanada und auf dem Kreuzfahrtschiff Aida arbeitete und bald ein Studium beginne, verdeutlichte sie die besonderen Perspektiven des Hotelfachberufes. Besonders erschwerend seien die monatelangen und umständlichen Genehmigungsverfahren bei der Anstellung ausländischer Arbeitskräfte. Staatssekretärin Katrin Schütz zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der praktizierten Ausbildungsdetails.