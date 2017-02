Kreis Waldshut Spital Hochrhein, Praxis Philipp Hoffmeister und die deutsche ILCO-Selbsthilfevereinigung laden zum Vortrag über das Tabu-Thema Darmkrebs ein

Das Spital Hochrhein, die Praxis Philipp Hoffmeister aus Bad Säckingen und die deutsche ILCO-Selbsthilfevereinigung geben Informationen über die Therapie von Darmkrebs und das Leben mit einem künstlichen Darmausgang.

Das Spital Hochrhein, die Praxis Philipp Hoffmeister aus Bad Säckingen und die deutsche ILCO-Selbsthilfevereinigung für Stomaträger und Menschen mit Darmkrebs laden anlässlich des sogenannten Darmkrebsmonats März am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr zum Gesundheitsforum "Leben mit Stoma und Darmkrebs" im Kursaal in Bad Säckingen (Rudolf-Eberle-Platz 17) ein. Johannes Zeller, in Waldshut Chefarzt der Klinik Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, Philipp Hoffmeister, Niedergelassener Onkologe in Bad Säckingen und J. Hans Fischer, ILCO-Regionalsprecher Südschwarzwald, bieten Interessierten die Möglichkeit, sich aus erster Hand über das Tabu-Thema künstlicher Darmausgang (Stoma) sowie moderne Therapieoptionen bei Darmkrebs zu informieren.

Der Eintritt ist frei, aufgrund der begrenzten Kapazität ist eine Anmeldung erforderlich (per E-Mail: angelika.maric@spital-waldshut.de, Telefon 07751/85 43 71 oder per E-Mail: barbara.rzepka@spital-bad-saeckingen.de, Telefon 07761/53 22 00). Die Zahl der Stomaträger in Deutschland wird auf 100 000 geschätzt. Pro Jahr erkranken über 70 000 Menschen an Darmkrebs. Das Spital schreibt in der Ankündigung: "Dabei kann man kaum einer Krebsart so leicht vorbeugen: Durch Früherkennung könnten nahezu alle Darmkrebsfälle verhindert oder geheilt werden. Wenn dann typische Beschwerden wie Leibschmerzen, Stuhlunregelmäßigkeiten oder sichtbare Blutauflagerungen auftreten, ist die Krankheit oft schon weit fortgeschritten. " Für Patienten und Angehörige sei es wichtig, sich so umfassend wie möglich zu informieren. „Aufklärung hilft, mit dem Eingriff und den damit verbundenen Veränderungen zurechtzukommen“, stellt Chefarzt Johannes Zeller fest.