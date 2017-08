Kreis Waldshut Spitäler Hochrhein GmbH trennt sich von Geschäftsführerin Simone Jeitner

Nun also doch: Zwei Wochen nachdem Simone Jeitner ihre Kündigung zum 31. Dezember 2018 eingereicht hat, trennt sich das Unternehmen von der Geschäftsführerin. Sanierungsexperte Hans-Peter Schlaudt übernimmt den Posten

Bei der Spitäler Hochrhein GmbH kehrt keine Ruhe ein. Das Landratsamt Waldshut hat in einer knappen Mitteilung informiert, dass sich das Unternehmen per sofort von Geschäftsführerin Simone Jeitner trennt.

"Die Gesellschafterversammlung der Spitäler Hochrhein GmbH hat beschlossen, sich per sofort von ihrer Geschäftsführerin Simone Jeitner zu trennen und sie als Geschäftsführerin abzuberufen", heißt es in der Mitteilung. Hans-Peter Schlaudt, der vergangene Woche als Sanierungsexperte eingestellt wurde, wird die Geschäftsführung übernehmen. Weitere Informationen waren zunächst nicht zu erhalten.



Simone Jeitner hatte das Amt als Geschäftsführerin vor rund acht Monaten angetreten und vor zwei Wochen überraschend ihre Kündigung fristgerecht zum 31. Dezember 2018 eingereicht. Auf SÜDKURIER-Nachfrage war unmittelbar danach keine Freistellung geplant. Ihre Kündigung hatte Jeitner mit deutlicher Kritik an der Situation der Spitäler Hochrhein GmbH und deren Gesellschaftern, also die Stadt Waldshut-Tiengen und der Landkreis Waldshut, verbunden. "Aufgrund bestehender Divergenzen im Kreis der Gesellschafter und der unzureichenden finanziellen und personellen Ausstattung der Gesellschaft (Spitäler Hochrhein GmbH), sehe ich für mich als Geschäftsführerin nicht den, für eine gedeihliche Fortführung des Unternehmens, erforderlichen Spielraum", schrieb Jeitner in einem Brief an die Belegschaft der Krankenhäuser in Waldshut und Bad Säckingen, in dem sie über ihre Kündigung informierte.



Hans-Peter Schlaudt, der neue Geschäftsführer der Spitäler Hochrhein GmbH, war in der vergangenen Woche bei einer Pressekonferenz vorgestellt worden. Er sei jemand, der klare Kante rede, gab er gleich die Marschrichtung vor. Seine genaue Rolle war zunächst unklar. Er war als Sanierungsexperte, Unterstützung der Geschäftsführung und Co-Geschäftsführer im Gespräch. Hans-Peter Schlaudt ist selbst Mediziner, seit über 20 Jahren in der Krankenhausberatung tätig und seit 17 Jahren fokussiert auf Interimsgeschäftsführungen und die Sanierung von Kliniken. Er ist geschäftsführender Partner der Jomec GmbH, einem Krankenhaus-Unternehmensberater.