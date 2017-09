Kreis Waldshut Spiel und Spaß im Sommer: Lebenshilfe Südschwarzwald bietet Ferienprogramm

Die Lebenshilfe Südschwarzwald bietet seit fünf Jahren für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen ein Ferienprogramm mit Betreuung an. Besonders für berufstätige Eltern ist ein solches Angebot sehr wichtig.

Auch Kinder und Jugendliche mit Handicap genossen über die Sommerferien vielfältigen Freizeitspaß und Abwechslung. Die Lebenshilfe Südschwarzwald e.V. organisiert seit fünf Jahren zusammen mit ehrenamtlichen Kräften ein umfangreiches Ferienprogramm, das über den ganzen Landkreis verteilt angeboten wird und an unterschiedlichen Orten im Wochenwechsel stattfindet. Ab dem Schulalter bis hin zum Teenager können die Teilnehmer an den Programmen mitmachen und werden täglich von 9 bis 16 Uhr betreut.

Diese verlässliche Betreuung ist für die Eltern der Kinder sehr wichtig, da viele berufstätig sind und sich nicht für die komplette Ferienzeit Urlaub nehmen können. Auch die Geschwisterkinder der Behinderten dürfen an den Angeboten teilnehmen und so die Freizeit im Familienbund erleben. Somit ist dies ein parallel laufendes Angebot zu den Ferienprogrammen, die in vielen Gemeinden von gemeinnützigen Trägern oder auch Vereinen organisiert werden.

Sogar für junge Erwachsene und Jugendliche hatte die Lebenshilfe zwei Aktionen mit Übernachtungen organisiert sowie Tagesangebote für Kurzzeitbetreuung von drei Tagen bis zu einer Woche. "Je Gruppe werden bis zu zehn Kinder betreut, wobei wir sehr darauf bedacht sind, möglichst eine Eins-zu-Eins-Betreuung zu gewährleisten", erklärte die Leiterin der Gruppenangebote Stefanie Berger.

Es war sehr zeit-, aber auch arbeitsintensiv, den besonderen Anforderungen von Kindern mit geistiger oder körperlicher sowie mit mehrfacher Behinderung gerecht zu werden. Teilweise mussten die anvertrauten Kinder gefüttert werden oder benötigten individuelle Fürsorge. Dies erforderte von den ehrenamtlichen Betreuern viel Einfühlsamkeit, Fingerspitzengefühl und eine große Bereitschaft an sozialem Engagement für die Schwächsten unserer Gesellschaft.

Viele Schüler sowie Abiturienten und Studenten opferten dafür ihre Urlaubs- und Ferienzeit, um sich in dieses wichtige Projekt mit hohem Anspruch einzubringen. Als Gegenleistung winkten ein kleines Taschengeldhonorar und eine Tätigkeitsbescheinigung, die für spätere berufliche Bewerbungen sehr wichtig sein kann.

Ausflüge nach Freiburg und Basel

Die Lebenshilfe-Gruppen weilten auch in Waldshut-Tiengen, von hier aus wurden verschiedene Ausflüge in die Region wie nach Freiburg zum Mundenhof oder zum Zoo nach Basel sowie eine Schifffahrt auf dem Schluchsee organsiert. Auch ein intensiver Bauernhoftag auf dem Wutöschinger Lindenhof sowie ein Koch-Tag rundeten das Ferienprogramm ab. An verschiedenen Samstagen wurde in Waldshut und Bad Säckingen der Freizeitclub angeboten, in Murg freitags Zumba und auch die zweitägige "Bunte Werkstatt" war ein besonderes Erlebnis. Neben Bonndorf findet auch in Rhina im Kindergarten zum Ende der Sommerferien noch ein Angebot statt.

All die tollen Aktivitäten, sei es im Wald, auf dem Wasser, in Gruppenräumen oder Freizeitanlagen, in Bildungsstätten oder einfach nur draußen in der Stadt wurden von den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr genossen. "Auch als Betreuerin konnte ich sehr viel mitnehmen, sei es ein glückliches, strahlendes Lächeln eines Kindes oder die positive Erfahrung durch soziales Engagement in meiner Freizeit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet zu haben", berichtete Ashley Aurin aus Klettgau, die mehrere Wochen mit den Lebenshilfe-Gruppen unterwegs war.