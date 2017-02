Kreis Waldshut So sieht es mit dem Wohnungsmarkt im Landkreis Waldshut aus

Der Wohnungsbestand steigt kontinuierlich an, dennoch besteht noch immer Bedarf an Wohnungen. Auch im Landkreis Waldshut. Hier gab es zum Jahreswechsel 2015/2016 gibt es 81 117 Wohneinheiten.

Der Wohnungsmarkt ist in Schieflage geraten: In den Städten fehlt Wohnraum, auf dem Land gibt es zu viel. Wie entwickelt sich die Situation eigentlich im Kreis Waldshut? Zum Jahreswechsel 2015/2016 gab es hier laut Fortschreibung der amtlichen Statistik insgesamt 81 117 Einheiten jeder Art und Größe. Das ist ein Wohnungsplus gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent.

In ganz Baden-Württemberg kletterte der gesamte Wohnungsbestand in Wohn- und Nichtwohngebäuden gegenüber dem Vorjahr um rund 34 900 Wohnungen (plus 0,7 Prozent) und sorgte für einen neuen Spitzenwert von 5,2 Millionen Wohnungen. Auf den Kreis Waldshut entfielen davon 81 117, angefangen von der Ein-Zimmer-Bude bis hin zur großen Villa. Zuletzt erhöhte sich der hiesige Bestand um 604 Wohnungen oder 0,8 Prozent. Vier Jahre zuvor (2011) hatte die Zahl noch bei insgesamt 79 250 Wohnungen gelegen.

Die Wohnungszahl wächst deutschlandweit kontinuierlich, doch nicht überall in dem Maße wie nötig und so bleibt in vielen Städten die Lage angespannt. Von Flensburg bis Berchtesgaden kletterte der Wohnungsbestand im Jahr 2015 um 225 000 Wohnungen auf rund 41,4 Millionen Wohneinheiten. Das ist nicht genug, mahnt ein Gutachten des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) für die Deutsche Invest Immobilien. Um dem hohen Bedarf gerecht zu werden, müssten bis 2020 in Deutschland pro Jahr rund 385 000 neue Wohnungen entstehen. Vor allem Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen werden gebraucht, und ausgerechnet davon werden viel zu wenige gebaut.

Schön geschnitten, groß, hell, in toller Lage, mit Balkon oder Garten – so wünschen sie viele ihre Traumwohnung. Welche der 81 1176 vorhandenen Wohnungen im Kreis Waldshut diesem Ideal nahekommen, wird statistisch freilich nicht erfasst. Der größte Traum vieler ist und bleibt das Eigenheim: 22 429 davon gibt es mittlerweile bei uns. Preiswerter dürfte das Wohnen demgegenüber in einem der 6663 Mehrfamilienhäuser sein. Hierunter fallen alle Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen.

Begehrt sind große Wohnungen mit fünf Räumen (einschließlich Küche) und mehr. Davon hatte es im Kreis Waldshut zum Stichtag Ende 2015 insgesamt 39 544, ein Anteil von rund 48,7 Prozent an allen vorhandenen Wohnungen. Weitere 20 493 Wohnungen (25,3 Prozent) verfügten über vier Räume, 13 238 Wohnungen (16,3 Prozent) waren Dreiraumwohnungen, 6094 (7,5 Prozent) verfügten über zwei Räume und 1748 über einen Raum (2,2 Prozent).

Unterm Strich ist die deutschlandweite Durchschnittswohnung momentan rund 92,1 Quadratmeter groß. Jeder Einwohner verfügt umgerechnet über rund 45,9 Quadratmeter Wohnfläche, geht aus der Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestands des Statistischen Bundesamtes weiter hervor. Im Jahr 2000 hatte die Pro-Kopf-Wohnfläche bundesweit noch bei 39,5 Quadratmetern gelegen.

Laut des LBS-Infodienstes Bauen und Finanzieren sind für den gestiegenen Wohnflächenbedarf im Wesentlichen drei Gründe verantwortlich: Der Trend zu kleineren Haushalten, die Zunahme von älteren Haushalten sowie der Wunsch der Menschen nach möglichst viel Platz und Gestaltungsfreiheit.

Während der Anteil der Ein-und Zwei-Personen-Haushalte vor 20 Jahren noch bei knapp zwei Dritteln lag, machen diese heute bereits rund drei Viertel aller privaten Haushalte aus. Und Hand aufs Herz: Wer wechselt im Alter, wenn die Kinder längst erwachsen und aus dem Haus sind, freiwillig vom Eigenheim in eine kleine Etagenwohnung?