Kreis Waldshut Serie mit 40 Autoaufbrüchen: Polizei fahndet mit Überwachungsvideo nach mutmaßlichem Täter

Seit Dezember 2016 kam es im Kreis Waldshut zu einer Autoaufbruch-Serie mit über 40 Taten. Nun veröffentlicht die Polizei einen Fahndungsaufruf mit dem Video einer Überwachungskamera.

Seit Dezember 2016 kam es im Kreis Waldshut zu einer Serie von Autoaufbrüchen. Der Serie konnten bislang über 40 Fälle in den Gemeinden Lauchringen, Wutöschingen, Klettgau und Küssaberg, zugeordnet werden, informiert die Polizei. Nun liege eine Videoaufzeichnung vor, so dass eine Täterbeschreibung vorhanden sei. Aus rechtlichen Gründen stehen die Fahndungsbilder und das Video einer Überwachungskamera nur auf der Seite des Landeskriminalamts Baden-Württemberg zur Verfügung. Sie sind hier zu finden.



"Die Vorgehensweise des bislang unbekannten Täters lief dabei überwiegend gleich ab", informieren die Beamten. In der Regel werden die Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und darin befindliche Gegenstände, wie Geldbeutel, entwendet. Bei einer Vielzahl der Fälle konnte die Tatzeit auf 3 Uhr bis 4.30 Uhr nachts ermittelt werden.

Die Polizei hat folgende Beschreibung des Tatverdächtigen veröffentlicht: männlich, etwa 1,70 Meter groß, sportlich. Auf dem Video soll er blaue, insbesondere auf der Oberschenkelrückseite ausgewaschene, Jeans sowie ein blaues heruntergezogenes Kapuzenshirt tragen, darunter eventuell eine Baseballmütze. Zudem trägt er eine dunkle Jacke mit einem kleinen Emblem auf der linken Brust, auffällige Sportschuhe und rote Handschuhe. Das Gesicht ist mit einem Tuch vermummt. Der mutmaßliche Täter führt einen Rucksack und Taschenlampe mit sich. Laut Polizei ist die gesuchte Person möglicherweise mit einem E-Bike oder sonstigem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals daraufhin, über Nacht oder nach Verlassen des Fahrzeuges, keine offen sichtbaren Wertgegenstände im PKW zu belassen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der 07751/83160 in Verbindung zu setzen.