WaldshutTiengen Schüsse durch Herz und Hirn töteten den Stühlinger Waffenhändler vor einem Jahr

Im Mordprozess um den getöteten Stühlinger Waffenhändler erstattet die Rechtsmedizinerin ihr Gutachten. Die Polizei ortet Telefonspuren des Angeklagten vom Tattag in der Funkzelle Schleitheim.

Kreis Waldshut/Stühlingen (hjh) Zwei tödliche Pistolenschüsse beendeten das Leben des Stühlinger Waffenhändlers wahrscheinlich innerhalb weniger Sekunden. Beide Projektile durchschlugen lebenswichtige Organe, so die Rechtsmedizinerin Ulrike Schmidt im Mordprozess vor der Schwurgerichtskammer des Waldshuter Landgerichts. Mobiltelefondaten deuten darauf hin, dass der angeklagte Waffensammler W., der im Raum Rottweil wohnte, zur Tatzeit im Raum Stühlingen war.

Nachdem sich der Prozess mit der Person des 88 Jahre alten Opfers und seinen Waffengeschäften befasst hatte, bot sich der Strafkammer nun ein Ablauf der Ereignisse vom 15. Februar 2016. Zwei Feuerwehrleute schilderten den Einsatz im alten Fabrikgebäude nach dem Brandalarm. Die Suche nach dem vermissten Bewohner im Haus stockte kurz, als Feuerwerkskörper oder Munition explodierten. Die Wehr setzte die Geschäftsräume unter Schaum und löschte das mit Benzin beschleunigte Feuer. Auf allen vieren im Schaum kriechend, fand ein 25-jähriger Atemschutzträger die verkohlte Leiche des Bewohners. Nur noch wenig Haut war übrig, eine Identifizierung nicht möglich, so ein Kriminaltechniker. Feuerwehr und Polizei fanden Geschäftsräume und Wohnung verschlossen, keinen Hinweis auf einen Einbrecher. Bargeld lag herum, im Panzerschrank steckte der Schlüssel.

Identifiziert wurde der Körper des Waffenhändlers aufgrund des Gebisses, berichtete Ulrike Schmidt vom Institut für Rechtsmedizin. Die Freiburger Ärzte fanden in der Leiche zwei Geschosse. Das erste war rechts in die Brust eingedrungen, hatte Herzbeutel, Herz, Zwerchfell, Leber und die rechte Niere durchsetzt, eine Rippe gebrochen und steckte im Rücken. Das zweite Projektil war in der Scheitelmitte in den Schädel eingedrungen und hatte Richtung Schädelbasis einen elf Zentimeter langen Schusskanal hinterlassen.

Die Rechtsmediziner prüften die Möglichkeit einer Selbsttötung. Schon die beiden Schüsse zu setzen und zuvor den Brand zu legen, wäre schwierig gewesen, die Kleinkaliberpistole verschwinden zu lassen, praktisch unmöglich. Blutverlust, Herz- und Hirnverletzungen waren die Todesursachen.

Die Kriminalpolizei verfolgte die Spuren der beiden Handys des Angeklagten am Tattag. Fündig wurden sie laut Experte im Schweizer Netz. Das private Mobiltelefon des 48-Jährigen wurde in der Funkzelle von Schleitheim geortet, die auch das Areal der ehemaligen Schraubenfabrik in Stühlingen einschließt. Der Prozess wird am Mittwoch, 15. Februar, um 9 Uhr fortgesetzt.