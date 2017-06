vor 2 Stunden Werner Huff Exklusiv Waldshut-Tiengen Rückblende: 1891 tötet aufgewiegelte Menge elf sizilianische Häftlinge

Rückblende: Am 14. März 1891 hat eine aufgewiegelte Menge in New Orleans elf Sizilianer getötet. Auslöser war der Anschlag auf den Polizeichef David Hennessy. Dies war der größte Fall von Lynchjustiz in den Vereinigten Staaten