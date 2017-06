Waldshut-Tiengen Rosi Drayer vom Verein Loti sagt: "Wir werden weiterhin Sandkörnchen ins Getriebe streuen."

Rosi Drayer, die sich im Verein Loti gegen ein mögliches atomares Endlager der Schweiz gegenüber von Hohentengen wehrt, spricht im Interview über ihren Verein.

Frau Drayer, warum engagieren Sie sich gegen ein mögliches Endlager vor Ihrer Nase?

Wir wehren uns dagegen, dass Endlagerstandorte festgelegt werden, obwohl grundlegende technische Fragen des Entsorgungskonzepts und der Langzeitsicherheit nicht beantwortet sind; das betrifft übrigens alle Standorte. Zum Beispiel die Wahl des Behältermaterials und die Auswirkungen von Wärme und Gas im Tiefenlager. Ungeklärt ist auch, wie der Atommüll markiert werden soll, damit auch in Tausenden von Jahren nachfolgende Generationen informiert sind. Außerdem liegen die Oberflächenanlagen von Nördlich Lägern unter einer Luftverkehrsstraße und es gibt Risiken für die Trinkwasserversorgung – vieles ist völlig ungenügend diskutiert und dargestellt. Wir, Loti und die Initiativen an den anderen Standorten, sind uns einig, dass grundlegende Fragen nicht beantwortet sind und arbeiten deshalb auch zusammen. Aber darüber hinaus hat gerade unser Verein weitere gute Gründe, sich gegen einen Standort Nördlich Lägern zu wehren: Die Nagra, die in der Schweiz für die sichere Lagerung von Atommüll zuständig ist, hat bereits 2015 den Standort gegenüber Hohentengen aufgrund seiner geologischen Gegebenheiten für deutlich weniger geeignet erklärt im Vergleich zu anderen Standorten. Wir dachten, der Standort wäre aus dem Verfahren, aber auf Druck von Kantonen ist er wieder voll dabei. Das wollen wir so nicht hinnehmen. Wir wissen, dass eine Lösung gefunden werden muss, sind aber wie die Nagra überzeugt, dass es bessere Standorte als Nördlich Lägern gibt.

Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

Wir haben den Eindruck, dass hinter den Kulissen geschoben wird und das Standortverfahren so gelenkt wird, dass der Standort Nördlich Lägern trotz schlechter geologischer Voraussetzungen aus politischen Gründen als am geeignetsten taxiert werden soll. Wir haben kaum Mitglieder aus Weiach, das ist einer der beiden möglichen Standorte gegenüber von Hohentengen. Das heißt, es gibt hier nicht so viel Widerstand wie an den beiden anderen Standorten.

180 Mitglieder hat Loti, das ist nicht gerade viel, oder? Wie viele davon sind denn aus Hohentengen?

Von unseren rund 180 Mitgliedern sind etwa 30 aus Hohentengen. Dass wir nicht mehr sind, liegt meiner Ansicht nach daran, dass für die meisten Menschen die Standortsuche für das atomare Endlager zu unkonkret und zu weit weg ist. Voraussichtlich 2023/24 wird die Nagra das Rahmenbewilligungsgesuch einreichen, wir gehen davon aus, dass frühestens 2050/60 erste Abfälle eingelagert werden können. Das heißt, es betrifft uns ältere Generation nicht mehr. Aber gerade jetzt sollten wir genau hinschauen, denn jetzt werden die Weichen gestellt. 2018 entscheidet es sich voraussichtlich, welche Standorte in der dritten Etappe der Lagersuche weiter untersucht werden. Der mögliche Standort Weiacher Kiesgrube wäre keine 500 Meter von Hohentengener Wohnbebauung entfernt, in dieser Entfernung würde man bei uns nicht mal ein Windrad aufstellen können.

Nehmen denn die Hohentengener das Engagement Ihres Vereins überhaupt richtig wahr und wie ist die Stimmung?

Ja, wir bekommen viel positive Resonanz und viele unterstützen uns. Wir fühlen uns getragen von der Bevölkerung. Natürlich würden wir uns freuen, wenn diese Unterstützung sich auch in einer Mitgliedschaft ausdrücken würde, wir wären stärker und hätten ein größeres Gewicht. Das gilt auch für die Schweizer Seite. 15 Euro beziehungsweise 20 Franken kostet die Mitgliedschaft im Jahr. Alle Informationen findet jeder auf unserer Webseite. Generell nehmen wir speziell mit Blick auf den Fluglärm, eine Stimmung von Überdruss wahr im Sinne von „das jetzt auch noch“. Die Menschen haben den Eindruck, dass alles was negativ ist, an und über die Grenze geht.

Fühlen Sie sich denn auch von der Politik vor Ort unterstützt?

Ja, das Landratsamt und auch die Bürgermeister haben das Verfahren zur Standortsuche gut im Blick. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir als Bevölkerung und Verein allein gelassen werden und den Schweizer Plänen ausgeliefert sind. Eine Expertengruppe beim Ministerium für Umwelt verfolgt das Ganze ebenfalls genau.

Was plant Ihr Verein für die Zukunft?

Wir möchten unsere Mitgliederbasis stärken und haben einen neuen Flyer gestaltet. Jeder Haushalt in Hohentengen und den betroffenen Schweizer Gemeinden, Weiach, Stadel und Glattfelden, wird einen erhalten und so über den aktuellen Sachstand informiert werden. Und wie bisher auch, werden wir kritischen Stimmen eine Plattform geben und Vorträge anbieten. In der Regionalkonferenz wird unsere Stimme weiter zu hören sein, ebenso auf unserer Webseite, in unserem Newsletter und in der Presse. Es ist uns wichtig, das Bewusstsein der Menschen wach zu halten und zu informieren. Wir werden weiterhin Sandkörnchen ins Getriebe streuen.

Zur Person

Rosi Drayer (54) ist in Freiburg geboren und aufgewachsen, seit rund 30 Jahren wohnt sie in Lienheim. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Die Religionslehrerin unterrichtet an der Schule am Hochrhein in Lauchringen und Tiengen. Sie ist Mitglied im Hohentengener Gemeinderat und Mitgründerin sowie eine der beiden Co-Präsidentinnen (Vorsitzenden) des Vereins Loti (Nördlich Lägern ohne Tiefenlager), der im September 2010 gegründet wurde. Ihre Hobbys sind Laufsport und Lesen.