Kreis Waldshut Rita Schwarzelühr-Sutter reist für Gespräche über Umwelt und Energie nach Tokio

Die Parlamentarische Umwelt-Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter eröffnet das achte Deutsch-japanische Umwelt- und Energiedialogforum in Tokio.

Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter hat das achte Deutsch-japanische Umwelt- und Energiedialogforum in Tokio eröffnet. Die Politikerin aus dem Wahlkreis Waldshut sagt: „Die Energiewende bei uns in Deutschland wird auch hierzulande mit großem Interesse verfolgt. Ich sehe zwischen Deutschland und Japan viele Möglichkeiten zur Kooperation, beispielsweise im Bereich einer langfristigen Klimaschutzstrategie oder aber der Entwicklung neuer Klimaschutztechnologien. Gerade vor dem Hintergrund des Klimaabkommens von Paris und dessen Umsetzung wollen wir mit Japan eng zusammenarbeiten und stehen wie hier beim deutsch-japanischen Umwelt- und Energiedialogforum in ständigem Austausch.“

„In beiden Ländern können Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen und -technologien ein wichtiges Modernisierungsprogramm für die Wirtschaft darstellen. Wir wollen erreichen, dass erneuerbare Energien und Energieeffizienz eine Art Leitgedanken für künftige Investitionen sind. Eine wichtige Rolle können hier aus meiner Sicht auch deutsch-japanische Städtekooperationen für Klimaschutz und erneuerbare Energien sein. Denn der Klimaschutz beginnt vor Ort in den Kommunen“, so die SPD-Abgeordnete weiter.

Schwarzelühr-Sutter war zu politischen Gesprächen nach Japan gereist. Neben der Eröffnung des deutsch-japanischen Umwelt- und Energiedialogforums standen Gespräche mit hochrangigen Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu Themen wie Klimaschutz und Reaktorsicherheit auf dem Programm der einwöchigen Reise.