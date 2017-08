Kreis Waldshut Reformationsjubiläum: Künstler gestalten Ruhebänke zu biblischen Themen

20 Künstler und Gruppen aus dem gesamten Landkreis Waldshut haben zum Reformationsjubiläum 20 Ruhebänke gestaltet. Unter dem Motto "Was und trägt" haben sie dabei auch biblische Themen beleuchtet.

Das 500-jährige Reformationsjubiläum wird in den Kirchenbezirken unterschiedlich gefeiert. Im Mittelpunkt steht die Verbindung des Geistes der Reformation zur aktuellen Gegenwart. Wo ist der Reformationsgedanke nach wie vor aktuell, wo geht Reformation weiter, wo ist Stillstand und wo gibt es gar Rückschritte zu erkennen? Der evangelische Kirchenbezirk Hochrhein hat sich der Bibel gewidmet und Ruhebänke aus Holz gestaltet, die an ein aufgeschlagenes Buch erinnern, analog zu Martin Luthers Wirken als Übersetzer, der dadurch die Bibel zu einem Buch des Volkes werden ließ.

Mit der Frage „Was uns trägt?“ wurden unterschiedliche biblische Themen beleuchtet und in die heutige Zeit als Kunstwerke transportiert. 20 Bänke wurden von verschiedenen Gruppen und Künstlern bemalt und am Wochenende beim Familien-Open-Air in Küssaberg-Reckingen der Öffentlichkeit präsentiert. Weit verstreut auf dem Gelände der Festwiese luden diese Bänke zum Verweilen und auch zum Staunen sowie Nachdenken ein. Pfarrerin Andrea Kaiser aus Kadelburg hatte die Idee zu diesem landkreisübergreifenden Kunstprojekt, das nicht nur die religiösen Gesichtspunkte fokussierte. Dekanin Christiane Vogel lobte das Engagement der Kirchengemeinden Kadelburg und Klettgau, die das Projekt auch organisatorisch begleiteten.

Auch der Kunst-Kurs des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut fand Gefallen an dieser ausgefallenen Kunstidee und bemalte vier Bänke, auf denen die Aussagen von klassischen Kunstwerken neu aufgegriffen wurden, darunter auch das Bild von Albrecht Dürer „der apokalyptische Reiter“. Das Klettgau-Gymnasium Tiengen widmete sich mit der Gestaltung einer weiteren Bank der Frage nach einem Zitat von Melanchthon: Wie wichtig ist Bildung für eine Gesellschaft? Und als weitere Schülerbank gilt die Aktivität in Verbindung mit dem Künstler Aderson Marqués, der mit Grundschülerinnen aus Grießen die Schöpfungsgeschichte farblich umsetzte.

Das Thema Abendmahl wurde von Andreas Richert, einem Berliner Künstler aufgegriffen und der Leipziger Kunststudent Sebastian Schmidt aus Höchenschwand stellte sich der Begegnung ohne Masken und Rüstung. Der Wehrer Grafiker und Maler Uli Wunsch symbolisierte ebenfalls das übergreifende Thema „Was uns trägt“. Christine Schneider aus Dettighofen malte ein Netz auf die Bank und zeigt damit die Durchlässigkeit, Flexibilität und gleichzeitige Stabilität, die notwendig ist, um durchs Leben getragen zu werden. Auch die Bewohner des Hauses der Diakonie in Öflingen verewigten sich als jährliches Kunstprojekt. Das Thema „Frieden als Schallwelle“ wurde von Ruth Rüttinger aus Dogern verarbeitet und das Thema „Hoffnung“ von Andrea Masche aus Geißlingen. Mit „Freiheit“ beschäftigten sich die Patienten der suchtmedizinischen Tagesklinik Bad Säckingen. Die die Bewohner der Lebensgemeinschaft Christiani in Dangstetten wendeten eine besondere Patchwork-Technik an. Weitere Bänke wurden von Petra Althaus, Ulrike Jörg, Martina und Bernd Gräfinger sowie Cornelia und Gerhard Zülke und kunstvoll bemalt. Und entsprechend den Anforderungen der Moderne gibt es auch eine interaktive Bank. Ab sofort stehen die Reformationsbänke bei der Bergkirche in Kadelburg und laden dort über den Sommer zum Betrachten und Ausruhen ein, bis sie an unterschiedlichen Orten eine dauerhafte Bleibe finden.