Kreis Waldshut Reformationsbänke erzählen Geschichte

Künstlern und Schüler aus dem gesamten Landkreis haben für ein Projekt Reformationsbänke aus Holz bemalt und gestaltet. Das Projekt wird beim Familien-Open-Air in Reckingen am Samstag, 29. Juli, präsentiert. Danach sollen die Bänke entlang des Hochrheins aufgestellt werden.

Kreis Waldshut/Küssaberg (hg) Ein großes Projekt kommt zum Finale. Speziell zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation wurden im Kirchenbezirk Hochrhein Ruhebänke aus Massivholz angefertigt, die an ein aufgeschlagenes Buch erinnern. Diese Buchform symbolisiert die Bibel, die durch den Reformator Martin Luther und den Buchdrucker Johannes Gutenberg seit dieser wichtigen Zeitepoche allen Menschen zugänglich gemacht wurde.

Um das Holz der Bänke mit Aussagen zu versehen, wurden die Bänke an verschiedene Gruppen und Künstler vergeben, die diese künstlerisch gestalteten. Das Motto lautete "Was uns trägt" und die jeweiligen Maler setzten ihre Gedanken und Ideen im Bezug auf die Aussagen der Bibel und des christlichen Glaubens gestalterisch mit Farben und Pinsel um. Auch im Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald wurde diese Aktivität aufgegriffen und in ähnlicher Weise durchgeführt.

Die Inspiration kam von Pfarrerin Andrea Kaiser aus Kadelburg, die auch die Organisation übernommen hatte und das Projekt mit viel Herzblut und Elan vorantrieb. Am heutigen Samstag, 29. Juli, werden die Bänke beim Familien-Open-Air in Küssaberg-Reckingen um 11 Uhr als Gesamtprojekt der Öffentlichkeit präsentiert. Die Pfarrerband des Kirchenbezirks Hochrhein umrahmt die Enthüllung der "Luther-Bänke" musikalisch.

Zahlreiche Nachwuchskünstler des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut sowie namhafte Künstler, darunter auch Andreas Richert aus Berlin, Ruth Rüttinger, Ulrike Jörg und Uli Wunsch sowie Aderson Marqués, ließen auf den feingeschliffenen Holzflächen lebhafte Geschichten entstehen. Die Lukaskirche in Grießen war über Monate in ein Kunstatelier verwandelt und die Gottesdienstbesucher schnupperten gelegentlich den intensiven Farbengeruch. Der Grießener Künstler Aderson Marqués leitete eine Schülergruppe der örtlichen Grundschule, die mit Hingabe und Sorgfalt die Schöpfungsgeschichte auf der Bank entstehen ließen. Für diese Bank werden noch Sponsoren für Spendengelder gesucht, um die Kosten zu übernehmen, damit das Kunstwerk einen Platz in der Gemeinde. Der Förderverein Idee, Innovatives Dorfleben einladend & effektiv, hat die Koordination dafür übernommen (Kontakt für Spenden: 0172/775 71 68).

Auch das Haus der Diakonie in Öflingen sowie die psychiatrische Tagesklinik in Bad Säckingen und die Lebens- und Werkgemeinschaft Christiani beteiligten sich an diesem umfangreichen Kunstprojekt. Mit der Caritas Holzwerkstatt in Waldshut hat Pfarrerin Andrea Kaiser die perfekten Partner für die Herstellung der massiven Holzbänke gefunden. Mit einer Länge von 150 Zentimetern, einem stabilen Stahlfundament, das im Boden verankert werden kann, finden die Bänke an ganz unterschiedlichen Orten entlang des Hochrheins eine dauerhafte Bleibe. Zunächst sind die Kunstwerke noch bis nach den Sommerferien in der Kadelburger Bergkirche beheimatet.