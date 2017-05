Waldshut-Tiengen Recyclinghof bei Ettikon nimmt jetzt auch belastetes Holz an

Bezahlt wird nach dem Gewicht des angelieferten Holzes. Der Umweltausschuss des Kreistags beschloss den Kauf einer Plattformwaage.

Kreis Waldshut/Küssaberg (hjh) Private Heimwerker können auf dem Recyclinghof in Ettikon künftig auch hoch belastetes Altholz loswerden. Der Umweltausschuss des Kreistags beschloss in seiner jüngsten Sitzung den Kauf einer Plattformwaage, die den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 15 000 Euro kosten wird. Die Anlieferer müssen nach Gewicht bezahlen.

Konkret geht es um A-IV-Holz, also der Schadstoffklasse vier, Holz, das mit Holzschutzmitteln behandelt wurde – etwa Bahnschwellen oder Rebpfähle. Auf Anregung von Kreisrat Harald Würtenberger (FW) wird es nicht mehr bloß auf den Deponien in Wehr und Münchingen, sondern auch zentral in Küssaberg angenommen. Neu wird auch naturbelassenes Altholz (Kategorie A I), behandeltes Altholz ohne und mit Farben, Lacken, Klebstoffen (A II und A III) gesammelt. Ausgenommen ist Holz mit PCB, etwa Dämm- und Schallschutzplatten, die als Sonderabfall gelten. Schon seit Februar nimmt in Küssaberg der Abfallbetrieb gegen Geld den "gefährlichen Holzabfall" (Abfallbetriebsleiter Elmar Weißenberger) der Kategorie IV an. Kassiert wird künftig nach Gewicht. In den ersten zwei Monaten gab es 69 Anlieferungen der Klasse IV; Altholzsorten der Klassen I bis III wurden in dieser Zeit 122 Mal abgeladen. Kreisrat Manfred Weber (CDU), Küssabergs Bürgermeister, forderte erneut eine bessere Verkehrserschließung für die Anlage.