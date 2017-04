Kreis Waldshut Praktiker tauschen sich über Neuigkeiten im Tourismusbereich aus

Beherbergungsbetriebe und Gemeinden müssen bei Reiseangeboten künftig auf neues EU-Recht achten. Touristiker aus dem Kreis Waldshut tauschen sich darüber aus.

Änderungen im Reiserecht sowie Neuigkeiten aus den Tourismusgemeinden im Landkreis waren zentrale Themen eines Treffens der Tourismuspraktiker im Rathaus Hohentengen. Die Sitzung, die in der Regel drei Mal jährlich die Tourismusverantwortlichen aus den Landkreiskommunen an einem Tisch vereint, stand unter der Leitung von Klaus Nieke, Tourismusbeauftragter des Landkreises Waldshut, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Bevor die Teilnehmer sich der Theorie widmeten, informierten sie sich bei einer Kurzbesichtigung des Weinguts Engelhof in Hohentengen über das Freizeitangebot der und über das weintouristische Aushängeschild der Gemeinde am Hochrhein. Katharina Strittmatter, Marketingfachfrau der Abteilung Tourismus des Landratsamtes, informierte die Tourismusverantwortlichen der Kreisgemeinden über die im Oktober 2015 vom EU-Parlament beschlossenen neuen Reiserichtlinien, die am 1. Juli 2018 in Kraft treten werden. Die Gesetzesänderungen können nicht nur Tourismusstellen der Gemeinden, sondern auch gewerbliche Beherbergungsbetriebe und Privatvermieter in ihrer Stellung als Reiseanbieter betreffen.

Hier gilt es, zukünftig für die Gemeinden und Beherbergungsbetriebe genau darauf zu achten, bei der Gestaltung der eigenen Reiseangebote nicht ungewollt als Pauschalreiseveranstalter mit weitreichenden Informations- und Haftungsverpflichtungen aufzutreten. Der Landkreis wird den Tourismusstellen entsprechende Informationen zur Verfügung stellen. Im weiteren Verlauf der Sitzung informierte Klaus Nieke die Teilnehmer über den aktuellen Stand der wichtigsten Tourismusprojekte des Landkreises. Die beiden Wanderprojekte Albsteig Schwarzwald und Wolfssteig seien in der Schlussphase der Umsetzung und könnten im Sommer eröffnet werden. Ein neues grenzüberschreitendes Wander-Marketingprojekt, das Dreiweltenwandern, wird der Landkreis mit den Partnern der Randenkommission 2018 an den Markt bringen. Zur Randenkommission gehören die Landkreise Waldshut, Konstanz und Schwarzwald-Baar-Kreis sowie der Kanton Schaffhausen.

Zu den aktuellen Projekten des Landkreises im Bereich Freizeitverkehr gehören das Projekt "Bike & Ride" mit 16 Radboxen in drei Gemeinden an der B 500, die thematische Aufwertung der bereits beschilderten 14 Radrundrouten im Landkreis mit 440 Kilometern Strecke und die in Kooperation mit den Verkehrsträgern Südbadenbus und Waldshuter Tarifverbund gemeinsam herausgegebenen Fahrpläne von zehn Freizeitbuslinien, die ihren Sommerbetrieb für die Fahrgäste wieder am 22. April aufnehmen werden.