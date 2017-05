Waldshut-Tiengen Pfoten weg und Krallen zeigen: Theater greift Kindesmissbrauch auf

Ein landkreisweites Präventionsprojekt beschäftigt sich mit Kindesmissbrauch. Beim Aktionstag im Ali-Theater Tiengen zum Auftakt der Veranstaltungsreihe griff Puppenspielerin Irmi Wette das Thema sensibel auf.

Tiengen (til) Viele Kindergartenkinder füllten mit ihren Geschwistern und Eltern das Ali-Theater in Tiengen. Denn der Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) hatte zu einem Aktionstag eingeladen, dem in den nächsten Woche eine ganze Reihe von Veranstaltungen folgen werden. Es geht um ein heikles Thema – um Kindesmissbrauch und sexuelle Gewalt bei Kindern. Das Präventionsprojekt steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Martin Kistler und Dekan Peter Berg.

Im Zentrum stand an diesem Tag für die Kleinsten das sehr berührende Puppenspiel „Pfoten weg“ von der Konstanzerin Irmi Wette. Für die Erwachsenen gab es im Foyer und auf dem Marktplatz vor dem Theater Informationsstände zum Thema vom Weißen Ring, vom Caritasverband, von der psychologischen Beratungsstelle in Waldshut und Bad Säckingen (EFL), von der Polizei, vom Präventionsprojekt (MFM) sowie vom Jugendamt des Landratsamtes Waldshut. Für die Kinder gab es nach der Vorstellung Bastel- und Büchertische sowie – heiß umlagert – Schminktische.

Wilfried Könnecker vom Landratsamt begrüßte die jungen und erwachsenen Besucher und dankte der Initiatorin Magdalena Freifrau von Schönau, den Sponsoren und allen Beteiligten für ihr umfangreiches Engagement. Im Zentrum stand natürlich das Puppenspiel von Irmi Wette, das sie souverän von der Bühne her gestaltete: Die drei Katzenkinder Salome, Tom und Lotte freuen sich so gar nicht auf den Besuch von Onkel Burschi und Tante Herzi, weil sie sich so sehr vor deren Zärtlichkeiten ekeln. Sie holen sich schließlich Mut und Hilfe bei Hase und Igel sowie ihren Schweinefreunden Sausi und Brausi. Und sogar der Katzenfee, die wie die Königin der Nacht hernieder schwebt.

Überhaupt gelingt es Irmi Wette virtuos, die Kinder zu begeistern und zum Mitspielen zu bewegen. Köstlich die Ratschläge des kleinen Publikums, bis alle abschließend das Lied vom Neinsagen lernen. Und sie hat eine Botschaft: „Holt auch ihr euch Hilfe. Lasst eure Sorgen raus, wenn euch was bedrückt.“ Anschließend wurden die von ihr kunstvoll gebastelten Tiere gestreichelt und Schmink- und Basteltische belagert, während sich die Eltern umfassend informieren konnten.

Weitere Vorträge und Fortbildungen im Inter­net: www.jugend-landkreis-waldshut.de