vor 5 Stunden sk Kreis Waldshut Offener Brief an Landrat: Gewerkschaft Verdi fordert zwei Krankenhäuser

Die Gewerkschaft Verdi hat angesichts der Krise der Spitäler Hochrhein GmbH einen offenen Brief an Landrat Martin Kistler geschrieben. Darin fordert Verdi ein transparentes Konzept für die Spitäler am Hochrhein und das Sicherstellen der medizinischen Versorgung.