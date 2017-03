Kreis Waldshut Neue Feuerwehr-Boote bekommen die Abteilungen am Rhein

Der Kreis Waldshut kauft Mehrzweckboote für die Feuerwehren Waldshut, Laufenburg und Bad Säckingen sowie Rettungsboote für Albbruck und Hohentengen.

Die Feuerwehren entlang des Rheins werden mit neuen Rettungsbooten ausgestattet. Nachdem ein neues Mehrzweckboot in Bad Säckingen schon seit 2016 bereitsteht, beschafft der Landkreis dieses Jahr vier Boote für Waldshut-Tiengen, Laufenburg, Albbruck und Hohentengen für 293 000 Euro. Die fünf Vorgänger sind bereits seit 40 Jahren im Dienst. Die vier Boote, die 2017 angeschafft werden sollen, kommen von einem Bootsbauer in Rostock, der vom Verwaltungsausschuss des Kreistags einstimmig den Zuschlag erhielt. Sowohl die Mehrzweckboote für Waldshut und Laufenburg bot er mit 183 000 Euro am günstigsten an als auch die Rettungsboote für Albbruck und Hohentengen mit 110 000 Euro, mit Motor und Anhänger.

Die billigeren Rettungsboote kommen in Albbruck und Hohentengen zum Einsatz, weil dort das Wassern mit dem größeren Boot schwieriger wäre und auch ein geringeres Gefahrenpotenzial gesehen wird: In Waldshut-Tiengen, Laufenburg und Bad Säckingen sind auf dem Rhein notfalls auch Personenfähren zu sichern oder zu evakuieren. Die größeren Boote dort können auch für die Rettung mehrerer Menschen, für eine Brandbekämpfung vom Wasser aus und für Ölsperren eingesetzt werden. Sowohl die Mehrzweckboote wie auch die Rettungsboote sind stärker motorisiert als die Vorgänger von 1976 und auf dem Wasser bis zu 60 Kilometer schnell.

Andere Anbieter waren wesentlich teurer, einer bei den Rettungsbooten sogar doppelt so teuer wie die Rostocker. Eine eigentliche Erklärung dafür konnte Ordnungsamtsleiterin Petra Hall auf die Anfrage von Kreisrat Michael Thater nicht geben. Kreisbrandmeister Thomas Santl verwies auf das 2016 für Bad Säckingen erworbene Boot, ebenfalls von der Ostsee, mit dem man gute Erfahrungen gemacht habe. Vier Hersteller hatten Angebote eingereicht, die laut Verwaltung bei der Wirtschaftlichkeit, Servicefreundlichkeit und technischer Innovation vergleichbar waren.

Zu den Fahrzeugkosten kommt noch die Ausrüstung mit Digitalfunkgeräten für rund 7000 Euro. Zu den 300 000 Euro Beschaffungskosten für die neuen Feuerwehrboote am Hochrhein bekommt der Landkreis 144 000 Euro Fördergelder vom Land.