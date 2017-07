Kreis Waldshut/Berlin Nach 19 Jahren als Abgeordneter: Thomas Dörflinger empfängt letzte Besucher-Gruppe in Berlin

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger hat seine letzte Besuchergruppe in Berlin empfangen. Zu Gast waren 45 Bürger, die sich in der Jugendarbeit in Sportvereinen engagieren. Insgesamt hat der Abgeordnete in 19 Jahren rund 23 000 Besucher empfangen.

Kreis Waldshut – Der scheidende Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) aus Waldshut-Tiengen hat im Reichstagsgebäude in Berlin letztmals eine offizielle Besuchergruppe aus seinem Wahlkreis empfangen. Die 45 Bürger sind überwiegend in der Jugendarbeit der Sportvereine am Hochrhein aktiv. Das Programm beinhaltete auch eine Führung durch das Berliner Olympiastadion. Dörflinger in einer Pressemitteilung: „Die Stärkung des Ehrenamts war über die Jahre im Deutschen Bundestag ein Schwerpunkt meiner parlamentarischen Arbeit. Die Fahrten des Bundespresseamts habe ich daher immer wieder gerne genutzt, um meinen Dank und Anerkennung für das gesellschaftlich so wichtige Ehrenamt zum Ausdruck zu bringen.“

Dörflinger hatte im April 2016 angekündigt, sich bei der kommenden Bundestagswahl am 24. September 2017 nicht wieder um das Direktmandat im Wahlkreis Waldshut zu bewerben. In den vergangenen 19 Jahren haben nach Angaben seines Büros allein über die Fahrten des Bundespresseamts (BPA) etwa 2500 Personen aus dem Wahlkreis den Abgeordneten in Berlin besucht – vorwiegend ehrenamtlich engagierte Bürger. Insgesamt habe Thomas Dörflinger während seiner 19-jährigen Mandatszeit im Bundestag rund 23 000 Besucher aus seinem Wahlkreis in Berlin begrüßt.