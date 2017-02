Kreis Waldshut/Stühlingen Mordprozess um den Stühlinger Waffenhändler: Die angebliche Tatwaffe wurde manipuliert

Die mutmaßliche Tatwaffe im Stühlinger Mordfall wurde manipuliert, sodass das Projektil nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Die finanziellen Verhältnisse des Stühlinger Opfers stehen im Zwielicht. Der 88-Jährige hatte intensive Kontakte zum Rotlichtmilieu.

Aus welchem Grund könnte der Waffennarr, Flugzeugmechaniker, Industriemeister und Sprengstoffexperte M., der nun des Mordes angeklagt ist, einen 88 Jahre alten Waffenhändler in Stühlingen getötet haben? Dies ist eine der Fragen, die in den verbleibenden sechs Verhandlungstagen im Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Waldshut-Tiengen zu beantworten sind. Nach der Indizienlage wäre die Tat geplant gewesen.

Die mögliche Tatwaffe, eine Walther-Pistole, lieh sich der Angeklagte nach den Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden kurz vor dem Verbrechen beim Verkaufsberater eines Waffengroßhändlers in Freiburg aus und brachte sie wenige Tage nach den Schüssen im Februar 2016 in Stühlingen wieder zurück. Die Polizei fand die Pistole in der Wohnung des Waffenverkäufers im Hochschwarzwald.

Beim Beschuss der Feuerwaffe durch die amtlichen Waffenexperten stimmten die Spuren am Projektil allerdings nicht mit denen der Projektile überein, die nach dem Mord sichergestellt worden waren. Die Techniker stellten hingegen fest, dass die Waffe "mechanisch verändert" worden war, auch im Inneren des Laufs. Die Geschosse aus der Leiche, so ein Experte des Bundeskriminalamts für Schusswaffenspuren, sind der angeblichen Tatpistole nicht mehr zuzuordnen, doch auch das Gegenteil lässt sich nicht beweisen.

Zur Frage des Motivs kommt während des Prozesses nur langsam Licht ins Dunkel. Wurde dem Getöteten seine geradezu penible Buchhalterseele zum Verhängnis? Laut einer Ermittlerin hatte das Opfer sogar eingeworfene Postwurfsendungen mit Eingangsstempel versehen. Gab es in seinen Unterlagen, darunter drei verschwundene Waffenhandelsbücher, verräterische Einträge?

Die Verteidigung verweist indes auf ein angebliches Doppelleben des angeblich so korrekten Opfers, auf gefährliche Kontakte zu Waffenschiebern. Der getötete Waffenhändler habe weder Vermögen noch Schulden gehabt, berichtet eine Beamtin der Kriminalpolizei. Angeblich lebte er von 10 000 Euro Rente im Jahr, Umsätze im Waffenhandel habe es kaum noch gegeben. Das sei, so Rechtsanwalt Thilo Bohr, "nicht schlüssig". Tatsächlich war der 88-Jährige Stammkunde in Rotlichtbetrieben in Brugg und Villingen. Auch darüber führte das spätere Mordopfer Buch. Im Milieu warb er 2006 für vier Jahre sogar eine Haushälterin an.

Der 48-jährige Angeklagte W. sprach im laufenden Prozess von illegal abgezweigten Waffenlieferungen aus Zollbeständen an das Opfer. Gab es folglich auch Mordmotive in der kriminellen Szene? Gab es doch Bareinnahmen aus dem Geschäftsbetrieb? Ein Kunde des Waffenhändlers will bemerkt haben, dass der Kaufmann weniger tippte, als er vom Käufer verlangte. Es gibt Hinweise, dass das Opfer Vogelschreckmunition an Unbefugte verkaufte.

Dass W. bei dem Stühlinger Händler illegal Waffen beziehen konnte, das hatte W. in seiner polizeilichen Vernehmung noch vehement bestritten, so die Sachbearbeiterin der Sonderkommission. Der Beschuldigte habe den alten Mann damals als "sehr korrekt" beschrieben. Er berichtete der Oberkommissarin von den schweren gesundheitlichen Problemen des Händlers und dass das Opfer sich mit Selbstmordgedanken getragen habe.