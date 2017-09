Kreis Waldshut Mit dem Bus zum Wähler: Bundestagskandidaten gehen mit dem SÜDKURIER auf Tour  und Sie können dabei sein

Das gab es am Hochrhein in dieser Form noch nicht! Die sechs Bundestagskandidaten des Wahlkreis 288 (Waldshut) nehmen am Samstag, 16. September, an einer Busfahrt der etwas anderen Art teil. In Lauchringen und Bonndorf können Besucher mit ihnen ins Gespräch kommen – drei Leser dürfen mitfahren.

Der SÜDKURIER bringt die Bundeskandidaten direkt zum Wähler – und zwar im schmucken SÜDKURIER-Bus. Die Premierenfahrt startet am kommenden Samstag, 16. September, um 9 Uhr in Unterlauchringen. Die zweite Station der etwas anderen Busfahrt ist der Wochenmarkt in Bonndorf. Von dort aus geht es wieder zurück ins Rheintal. Und das Gute daran, ein wenig Glück vorausgesetzt, drei Leser haben die Gelegenheit auf der Fahrt von Lauchringen nach Bonndorf mit dabei zu sein, um so exklusiv mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen.

Mit auf Tour gehen jene sechs Kandidaten des Wahlkreises 288 (Waldshut), deren Parteien realistische Chancen auf einen Einzug in den nächsten Bundestag haben, der am Sonntag, 24. September, gewählt wird. Im Einzelnen sind dies Felix Schreiner (CDU), Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Ulrich Martin Drescher (Grüne), Daniel Poznanski (FDP), Lothar Schuchmann (Die Linke) und Martina Böswald (AfD). Begleitet werden sie von den SÜDKURIER-Redakteuren Dana Coordes, Gerald Edinger und Kai Oldenburg. Sowohl in Lauchringen, wie auch in Bonndorf wird es vor dem Bus eine jeweils einstündige moderierte Talkrunde geben, bei der vor allem die Bürger zu Wort kommen sollen.

Der Ablauf sieht so aus, dass die Moderatoren zunächst die einzelnen Bundestags-Kandidaten kurz vorstellen und dann in die Diskussion mit ihnen einsteigen. Bereits nach einer ersten Fragerunde zu regionalen Themen, haben dann die Gäste, sprich Sie, liebe Leserinnen und Leser, das Wort. Sie können die Kandidaten all das fragen, was Ihnen schon länger unter den Nägeln brennt. Der Schwerpunkt der Diskussion sollte auf regionalen und örtlichen Themen liegen. Die große Politik wollen wir, ebenso wie bei unserer Podiumsdiskussion in Bad Säckingen, den Spitzenkandidaten der Parteien überlassen.

Gewinnen Sie ein Ticket

Start ist um 9 Uhr an der Schulstraße in Unterlauchringen auf dem Parkplatz zwischen Gemeindehalle und Eiscafé Pinocchio. Um 10 Uhr endet die Talkrunde und der Bus setzt sich in Richtung Bonndorf in Bewegung. Ab 11 Uhr stehen die Kandidaten auf dem dortigen Wochenmarkte eine Stunde lang Moderatoren und Bürgern erneut Rede und Antwort.

Ein Höhepunkt der SÜDKURIER-Bustour ist die Fahrt von Lauchringen nach Bonndorf und drei Leser haben die Möglichkeit dabei zu sein. Gibt es eine Frage, die Sie einem der Kandidaten immer schon einmal stellen wollten? Dann ist die Busfahrt die perfekte Möglichkeit. Die Teilnahme ist ganz einfach: Schicken Sie bis Donnerstag, 14. September, eine E-Mail mit Ihrer Telefonnummer an waldshut.redaktion@suedkurier.deund mit etwas Glück sind Sie im SÜDKURIER-Bus dabei.

Diskutieren Sie mit

Die Mitfahrt im Bus ist natürlich kostenlos. Die Gewinner werden telefonisch informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bevor die Busfahrt startet, steht bereits am kommenden Dienstag, 12. September, die große SÜDKURIER-Podiumsdiskussion in Bad Säckingen an. Auf dem Podium im Kursaal sitzen die sechs Bundestagstagskandidaten Felix Schreiner, Rita Schwarzelühr-Sutter, Ulrich Martin Drescher, Daniel Poznanski, Lothar Schuchmann und Martina Böswald. Ab 19.30 Uhr stellen sie sich den Fragen der beiden Moderatoren Andreas Gerber und Kai Oldenburg. Bei dem großen Kandidaten-Check werden die drängenden Probleme und Herausforderungen der Region angesprochen. Der Eintritt zur Podiumsdiskussion ist natürlich frei.