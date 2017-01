Kreis Waldshut Mehr Menschen benötigen Sozielhilfe

Die Zahl der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt steigt im Kreis Waldshut um 29 auf 620 Personen an.

Deutschlandweit sind immer mehr Menschen auf Gelder aus den Sozialtöpfen des Bundes angewiesen. Neben dem Arbeitslosengeld II (auch Hartz IV genannt) für Arbeitssuchende gibt es weitere verschiedene Hilfearten der Sozialhilfe nach SGB XII: unter anderem auch "laufende Hilfe zum Lebensunterhalt’’ (HzL), also Sozialhilfe im engeren Sinne. In Deutschland kletterte die Empfängerzahl dieser Hilfeart auf einen neuen Höchststand. Wie sieht die Situation im Kreis Waldshut aus? Hier waren zum Stichtag Ende 2015 insgesamt 620 Menschen auf HzL-Gelder angewiesen, 29 mehr als ein Jahr zuvor.

Nach den Zahlen der amtlichen Statistik erhielten in Baden-Württemberg zum 31. Dezember 2015 insgesamt 23 202 Männer, Frauen und Kinder diese Unterstützung (Vorjahr: 15 158), bundesweit waren es 397 600 Empfänger (Vorjahr: 382 500). Die HzL unterstützt Menschen, die weder Anspruch auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) noch auf Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung haben. Auch Minderjährige unter 15 Jahren, die nicht im Haushalt der Eltern, sondern bei Verwandten leben, sind anspruchsberechtigt, wenn Einkünfte fehlen. Ebenso Bewohner in stationären Einrichtungen der Pflege, der Altenhilfe oder der Eingliederungshilfe für Behinderte, deren eigenes Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die Kosten der Unterkunft zu zahlen. Im Kreis Waldshut lebten 460 aller 620 HzL-Empfänger in einem Alten- oder Pflegeheim, also ein Anteil von rund 74 Prozent. Bundesweit lag diese Quote bei rund zwei Dritteln.

Die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt soll den Grundbedarf decken, mehr nicht. Dazu zählt nach § 27a SGB XII „insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung“. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang auch eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche. Für Schülerinnen und Schüler umfasst der notwendige Lebensunterhalt auch „die erforderlichen Hilfen für den Schulbesuch“. Somit leistet die HzL nicht nur ein physisches Existenzminimum, sondern strebt einen soziokulturellen Mindeststandard an, der eine angemessene Teilnahme am gesellschaftlichen Leben einschließt.

Zwar spielen die rund 397 600 HzL-Empfänger gemessen an bundesweit rund acht Millionen Empfängern von Mindestsicherungsleistungen im Jahr 2015 (darunter 5,8 Millionen Hartz IV-Empfänger) eine vergleichsweise kleine Rolle. Doch stehen sie symbolisch für die Zunahme der Hilfebedürftigen. Denn bundes- und landesweit sind immer mehr Bürger auf diese spezielle Sozialleistung angewiesen, weil sie sonst durch die Maschen des sozialen Netzes fallen würden. Und im Kreis Waldshut? Gegenüber dem Vorjahr mit 591 stieg hier die gesamte Empfängerzahl um 29 oder 4,9 Prozent. Geht man ein weiteres Jahr zurück, lag die Empfängerzahl damals bei 535 (Dezember 2013) und weitere zwölf Monate zuvor bei 518 (Dezember 2012).

Von der Altersverteilung her betrachtet, waren bei uns zuletzt 78 Empfänger jünger als 18 Jahre. Weitere 408 waren im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 65 Jahren und 134 hatten den 65. Geburtstag bereits hinter sich. Insgesamt 48 ausländische Empfänger bezogen laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, ein Anteil von rund 7,7 Prozent (Bund: 6,7 Prozent). Nicht nach Pass, sondern nach Geschlechtern betrachtet, sagen die Zahlen, dass die Bedürftigkeit bei uns eher männlich als weiblich ist. Die 302 Empfängerinnen im Kreis Waldshut entsprechen 48,7 Prozent der Gesamtzahl.