Kreis Waldshut Laut der Flüchtlingsbeauftragten Antje Maurer stehen noch einige Hürden vor der Integration von Flüchtlingen

Die Flüchtlingsbeauftragte im Landkreis Waldshut, Antje Maurer, berichtet erstmals den Kreisräten von ihrer Arbeit. Demnach bleiben Arbeitsgelegenheiten von den Flüchtlingen meist ungenutzt.

Die 24 Helferkreise für Flüchtlinge im Landkreis Waldshut haben im Landratsamt eine Ansprechpartnerin. Nach einem halben Jahr im Amt berichtete Antje Maurer dem Kreistag in der jüngsten Sitzung in Jestetten jetzt erstmals über ihre Arbeit, ihre Erfolge und Probleme.

Immer noch seien in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises mehr als 1100 Migranten untergebracht, von denen 460 zur Anschlussunterbringung in den Gemeinden anstehen. In jeder Unterkunft sei sie mindestens einmal gewesen, berichtete die Beauftragte. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Ehrenamtlichen, die Helferkreise, Wohlfahrtsverbände, Kirchen und Behörden wie auch für die Flüchtlinge selbst. Antje Maurer selbst kommt ebenfalls aus einem Helferkreis für Asylbewerber.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sind die Sprachkurse. 42 laufen derzeit im Kreis Waldshut, davon 22 an den Volkshochschulen. Nachdem die Flüchtlingszahlen zurückgegangen sind, ist es nicht mehr möglich, Kurse in jeder Unterkunft anzubieten. Seit Februar kann deshalb die Beauftragte den Migranten Berechtigungsscheine für Volkshochschulkurse übergeben. Davon werde rege Gebrauch gemacht, so Antje Maurer vor den Kreisräten. Oft hätten Helferkreise schon wichtige Vorarbeit geleistet. Teilweise gehe es um Flüchtlinge, die auch in ihrer Muttersprache Analphabeten seien.

Schwierig gestaltet sich laut Maurer die eigentliche Integrationsarbeit, der Anspruch, dass die Flüchtlinge frühzeitig an Arbeit herangeführt werden sollten. Die vom Bund finanzierten Arbeitsgelegenheiten greifen demnach wenig, weil die Bedingungen für die Teilnahme eng gefasst seien. Zwar stellten die Gemeinden und auch der Landkreis gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten bereit, aber anerkannte Asylbewerber, Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten und geduldete Migranten seien ausgeschlossen.

„Damit fallen fast alle durchs Raster“, bedauert Antje Maurer. Auch die 80 Cent Verdienst zusätzlich pro Stunde motivierten nicht angemessen. Von 42 Stellen sind derzeit drei besetzt. Das Echo der Helferkreise auf die Stelle der Flüchtlingsbeauftragten sei stets positiv, sagte Landrat Martin Kistler.