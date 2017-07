Waldshut-Tiengen Landrat Martin Kistler: "Notfallversorgung im Landkreis ist gewährleistet"

Wie steht es um die Notfallversorgung im Landkreis Waldshut? Diese Frage musste Landrat Martin Kistler im Sozialausschuss des Kreistages beantworten. Laut Notarzt und Rettungsdienst-Verantwortlichen sei die Versorgung gewährleistet, auch wenn es gelegentlich zu Engpässen komme. Landrat Martin Kistler wünschte sich in diesem Zusammenhang bei den Spitälern "eine sachliche Debatte".

Kreis Waldshut/Bad Säckingen – "Die Notfallversorgung im Kreis ist gewährleistet", lautete das Fazit von Landrat Martin Kistler nach kritischen Fragen von Kreisrat Fred Thelen (FW) aus Bad Säckingen. Klar wurde im Sozialausschuss des Kreistags aber auch, dass es bei der Aufnahme von Notfallpatienten immer wieder zu Engpässen kommt, allerdings nicht nur im Waldshuter Spital. Die Aussage des Landrats stützten Axel Frank, Leitender Notarzt, Spitäler-Geschäftsführerin Simone Jeitner und Peter Hofmeister, Vorsitzender des Bereichsausschusses, der über den Rettungsdienst auf der Straße entscheidet.

Mediziner Axel Frank, der die Notfallmedizin innerhalb und außerhalb der Krankenhäuser aus eigener Tätigkeit kennt, stellte über die Wartezeiten in den Spitälern fest, der Landkreis müsse sich im Vergleich "nicht verstecken". Auch bei Engpässen werde der Patient im Krankenhaus nicht "abgewiesen", sondern versorgt, stabilisiert und an ein anderes Haus weiter geleitet.

Kreisrat Thelen bezog sich auf die Sorgen im westlichen Landkreis seit der Schließung der Operationssäle in Bad Säckingen. Als Stadtrat erlebe er bei Jubilar-Besuchen immer wieder die Sorge der älteren Menschen im Hinblick auf die Versorgung im Notfall. Er kenne 20 Beispiele im vergangenen halben Jahr, wo die Versorgung "nicht funktioniert" habe. "Die Leute haben Angst."

Der Rettungsdienst-Verantwortliche Peter Hofmeister räumte zeitweise Engpässe bei der Aufnahme der Patienten ein, führte das aber auch auf die steigende Zahl der Einsätze zurück. Es werde nicht nur im Kreis Waldshut immer schwieriger, ein aufnahmebereites Krankenhaus zu finden. Das sei auch nicht in der jüngsten Zeit so, sondern ein längerfristiger Trend. Eine Reaktion des Ausschusses ist, dass die Rettungsleitstelle früher als bisher einen Helikopter bestellt, der Patienten schnell in andere Krankenhäuser transportiert.

Spital-Geschäftsführerin Simone Jeitner berichtete von großen Personallücken in den beiden Krankenhäusern und Problemen bei der Gewinnung von neuem Personal. Die ständige öffentliche Diskussion über das Spital werde von den Beschäftigten "nicht als wertschätzend empfunden". Derzeit arbeite man mit Erfolg daran, die Zahl der Operationen in Waldshut zu erhöhen.

Landrat Kistler appellierte an alle, "nicht ständig nur Misstrauen vor sich her zu tragen", sondern nach einer guten Lösung zu suchen. Man könne zwar Fehler benennen, solle aber "an Tatsachen orientiert diskutieren".

Notfallversorgung aktuell

In Bad Säckingen ist die Notfallversorgung Innere Medizin laut Spitalverwaltung an allen Tagen rund um die Uhr gewährleistet; die chirurgische Notfallversorgung Montag bis Freitag von 7.30 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und feiertags von 9 bis 20 Uhr "für gehfähige Patienten nach Unfall, mit einer Verletzung oder einem allgemeinchirurgischen Problem". Außerhalb dieser Zeiten ist die Notaufnahme im Spital Waldshut zuständig. Dort ist die internistische, chirurgische, gynäkologische, geburtshilfliche und urologische Notfallversorgung an allen Tagen rund um die Uhr gewährleistet.