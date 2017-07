Kreis Waldshut Landkreis lobt Architekturpreis Beispielhaftes Bauen aus

Landratsamt Waldshut und Architektenkammer Baden-Württemberg loben Auszeichnungsverfahren „Beispielhaftes Bauen im Landkreis Waldshut 2008–2017“. Gesucht werden Bauten, die bespielhaft für die Architektur und die Stadtgestaltung sind. Bewerbungen sind bis 14. September möglich.

Kreis Waldshut – In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Waldshut lobt die Architektenkammer Baden-Württemberg das Auszeichnungsverfahren „Beispielhaftes Bauen im Landkreis Waldshut 2008–2017“ aus. Schirmherr ist Landrat Martin Kistler. Gesucht sind realisierte Objekte aus den Bereichen Wohnen, Wohnumfeld, öffentliche Bauten, Industrie- und Gewerbebauten, Garten- und Parkanlagen, Innenraumgestaltungen sowie städtebauliche Projekte. Auch Umbauten und Umnutzungen gehören dazu.

Eine Auszeichnung erhalten sollen Einreichungen, die beispielgebend für die Architektur und Stadtgestaltung im unserem Alltag sind, die Positives für das Wohlbefinden und das Zusammenleben von Menschen leisten. Das können gleichermaßen ein öffentlicher Platz oder Garten sein wie eine Schule oder Scheune – also keineswegs nur spektakuläre Großprojekte, heißt es in der Ankündigung. Ziel des Auszeichnungsverfahrens ist, beispielhafte Architektur aufzuspüren und ihr ein Forum zu bieten. Zur Teilnahme sind alle Bauherren eingeladen, die gemeinsam mit einem Architekten gebaut haben. Aber auch alle Vertreter der Architektenschaft – aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur oder Stadtplanung – sind zur Einreichung aufgefordert. Unabhängig davon, wer die Initiative ergreift: Die Auszeichnung geht an beide Partner.

Die prämierten Objekte werden im Internet (www.akbw.de/objekte), in der App Architekturführer Baden-Württemberg und einer Broschüre umfangreich dokumentiert. Zudem erhalten die Bauherren und Architekten im Rahmen einer Feierstunde Urkunden überreicht, auch eine Plakette zur Befestigung am Bauwerk gehört zur Auszeichnung. Das letzte Verfahren „Beispielhaftes Bauen“ im Landkreis Waldshut fand 2008 statt. 14 Objekte erhielten damals eine Prämierung.

Die Einreichungsfrist läuft bis zum 14. September 2017, detaillierte Auslobungsunterlagen finden sich im Internet (www.akbw.de/architektur/beispielhaftes-bauen).