Waldshut-Tiengen Landesinnenminister Thomas Strobl stellt sich in Weilheim Bürgerfragen

Landesinnenminister Thomas Strobl stellt sich in Weilheim Bürgerfragen

Thomas Strobl besucht Weilheim. Sein Vortrag über Wahlkampfthemen beinhaltet Verbesserungen bei der Arbeit der Polizei und die Anbindung an schnelles Internet.

Im Rahmen seines Wahlkampfes für den neuen Bundestag, der am Sonntag, 24. September, gewählt wird, stattete der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Baden-Württembergs, Thomas Strobl, der Gemeinde Weilheim einen Besuch ab. Die ursprünglich unter dem Titel „Politischer Biergarten“ angekündigte Veranstaltung in der Brauereigaststätte Waldhaus musste aufgrund des regnerischen Wetters kurzerhand in die Räume der Brauereigaststätte verlegt werden. Dort begrüßte dann der CDU-Bundestagskandidat und Landtagsabgeordnete Felix Schreiner aus Lauchringen rund 200 interessierte Bürger zum Vortrag mit anschließender Diskussion.

In seiner Rede ging Minister Thomas Strobl unter anderem auf die seiner Meinung nach nötige Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Polizei und für den zügigen Ausbau der schnellen Internetversorgung – vor allem auch in den abgelegenen Gebieten des ländlichen Raums – ein. Im Anschluss stellte sich Thomas Strobel den Fragen der Anwesenden aus dem Publikum. Bei der Veranstaltung dabei waren auch der Weilheimer Bürgermeister Roland Arzner, Felix Schreiners Ehefrau Ann-Katrin, Brauereichef Dieter Schmid und der Wirt der Brauereigaststätte Waldhaus, Thomas Zimmermann.