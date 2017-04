Zürich/Kloten Kurioser Fund: Braunbären statt Maschinenteile am Flughafenzoll

Der Zoll Zürich-Flughafen stellte bei der Kontrolle einer als Maschinenteile deklarierten Frachtsendung zwei ausgestopfte Braunbären sicher.

Zwei Bären tauchten am Flughafen Zürich auf wie Kai aus der Kiste: Am 21. März 2017 stellten Zöllner bei der Kontrolle einer Luftfrachtsendung zwei ausgestopfte Braunbären sicher. Die als Maschinenteile deklarierte Sendung stammt aus den USA und war für ein Unternehmen in der Schweiz bestimmt.Unstimmigkeiten in den Frachtpapieren weckten das Interesse der Zöllner. Bären sind im sogenannten Anhang Zwei des Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES) aufgeführt. Die Sendung wurde laut Meldung des Zolls vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV beschlagnahmt.