Wutöschingen/Kreis Waldshut Kreistag gibt grünes Licht für Abitur an der Alemannenschule

Der Kreistag hat mit 33 zu sechs Stimmen für Einrichtung der gymnasialen Oberstufe an der Alemannenschule Wutöschingen gestimmt. Ob im Wutachtal künftig an der Gemeinschaftsschule das Abitur gemacht werden kann, entscheidet letztendlich das Kulturministerium in Stuttgart.

Kreis Waldshut/Wutöschingen – Wenn es nach dem Kreistag geht, können die Absolventen der Alemannenschule an ihrer Gemeinschaftsschule in Wutöschingen auch ihr Abitur ablegen. Der Kreistag befürwortete in der jüngsten Sitzung die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe (Sekundarstufe II) im Wutachtal mit 33 zu sechs Stimmen. Erhebliche Bedenken, die im Schulausschuss des Kreistags diskutiert worden waren, kamen nicht zur Sprache. Die letzte Entscheidung über die Einführung trifft das Kultusministerium des Landes.

Dem Wunsch von Kreisrätin Sylvia Döbele (SPD), der anwesende Karl-Heinz May möge als geschäftsführender Leiter der beruflichen Schulen des Landkreises die Bedenken gegen das Vorhaben vortragen, gab Landrat Martin Kistler nicht statt. Der Landrat selbst räumte aber ein, dass die neue Oberschule das Angebot der Kreisschulen in Waldshut-Tiengen beeinträchtigen könnte, etwa die Wahlmöglichkeit zwischen vier Fremdsprachen und Alternativen in den Naturwissenschaften. Andererseits werde die neue Sekundarstufe mit den Schulen in der Kreisstadt zusammenarbeiten und stelle – als eine von drei Modellschulen im Land – ein Alleinstellungsmerkmal dar. Kistler bekannte sich zum Ziel, "die weiterführenden Schulen in der Fläche zu halten" und sprach von einer Strukturentscheidung für den östlichen Kreis Waldshut. Die gute Erreichbarkeit der Gemeinschaftsschule durch Busse sei an der stark befahrenen Achse Waldshut-Stühlingen gewährleistet, stellte Martin Kistler fest.

Für die neue Sekundarstufe sprach sich auch SPD-Kreisrat Volker Jungmann aus. Sie sei absolut notwendig, um den Absolventen der Gemeinschaftsschulen einen Anschluss zu bieten. Kreisrat Manfred Weber (CDU), Küssabergs Bürgermeister, empfahl den Kollegen, "die Chance zu ergreifen".

Nach dem Ja des Kreistages mit 33 zu 6 Stimmen will Landrat Martin Kistler das Gespräch mit der Stadt Waldshut-Tiengen und der Gemeinde Klettgau suchen, die in ihren Stellungnahmen das Wutöschinger Projekt nicht unterstützten. Der Kreischef sieht die Chance, sich dabei näher zu kommen. Die Gemeinden Hohentengen und Küssaberg hatten als betroffene Schulträger zugestimmt.

Im Kreistag stimmte auch der Leiter der betroffenen Gemeinschaftsschule, Stefan Ruppaner (Freie Wähler), mit ab, der laut Landrat Martin Kistler im Sinne der Vorschriften nicht befangen war. Am Ende der Anhörung wird das Kultusministerium in Stuttgart über die Einrichtung der gymnasialen Stufe im Wutachtal entscheiden. Die Sekundarstufe II ist dreijährig und bietet die Chance, in Klassenstufe elf eine zweite Fremdsprache zu beginnen. Die Abiturprüfung der neuen Oberstufe wäre identisch mit der Prüfung an Gymnasien und fände zeitgleich statt.

60 Schüler Minimum

Die Alemannenschule Wutöschingen gehört seit 2012 zu den 41 Starterschulen im Land als Gemeinschaftsschule. Mit Hotzenwald, Klettgau, Rheintal, Bad Säckingen, Wehr und Albbruck gibt es inzwischen sieben Gemeinschaftsschulen im Kreis. Sie können unter bestimmten Bedingungen eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, wenn die Klassenstufe elf mindestens 60 Schüler umfasst.