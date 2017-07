Kreis Waldshut Kreistag beschließt Unterstützung für Spitäler-Geschäftsführung  Gemeinderat Waldshut-Tiengen entscheidet morgen

Es gab viel zu besprechen für den Waldshuter Kreistag, der am Samstag zu einer knapp sechsstündigen Sondersitzung zusammen kam. Neben einer Sanierungs- oder Neubaulösung in Bad Säckingen und dem gewünschten Ausstieg Waldshut-Tiengens aus der Spitäler GmbH ging es auch um Unterstützung für die Geschäftsführung.

Der Waldshuter Kreistag ist am Samstag (22. Juli) zu einer nicht-öffentlichen Sondersitzung zusammengekommen. Das Ergebnis, das im Anschluss bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, war wie von vielen im Vorfeld erwartet. Nach knapp sechs Stunden mit intensiven Diskussionen, wie Landrat Martin Kistler und auch die Fraktionsvorsitzenden sagten, standen größtenteils drei Dinge fest.

Unterstützung für Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Spitäler Hochrhein soll, wenn es nach dem Kreistag geht, Unterstützung erhalten. Neben Geschäftsführerin Simone Jeitner soll ein Sanierungsgeschäftsführer eingestellt werden. Da Entscheidungen laut Fusionsvertrag nur einstimmig erfolgen können, wird der Mitgesellschafter der GmbH, also die Stadt Waldshut-Tiengen, in der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag (24. Juli) ebenfalls darüber entscheiden.

Neubau oder Sanierung in Bad Säckingen

Ein weiteres Thema, das in der Kreistagsitzung besprochen, worüber aber nichts beschlossen wurde, ist die Zukunft des Standorts Bad Säckingen. Landrat Martin Kistler hatte kürzlich einen Abriss des bisherigen Spitals und einen Neubau in Modularbauweise ins Spiel gebracht. Im Februar hatte des Kreistag beschlossen, das dortige Spital für 12,8 Millionen Euro zu sanieren. Da kürzlich Asbest in dem Bau gefunden wurde, war zu befürchten, dass die Sanierungskosten deutlich höher ausfallen könnten. Hier gab der Landrat im Anschluss an die Sitzung Entwarnung: "Das wird präzise erfasst und wir werden schnell zu einer genauen Darstellung kommen, aber da kann man den Ball flach halten.

" Eine Gefahr durch das Asbest könne nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden. In den nächsten acht Wochen, möglicherweise auch früher, soll sich klären, wie es mit dem Standpunkt Bad Säckingen weitergehen soll. Auch die Modularbauweise wird weiter geprüft, um zu sehen, ob "eine bauliche Alternative in Betracht kommt, die schneller und kostengünstiger zu realisieren ist als eine Sanierung". Am Beschluss vom Februar habe man in der Sitzung nicht gerüttelt, sagte Landrat Kistler, aber "man muss ihn baulich realisieren können und wissen, was kostenmäßig auf einen zukommt."

Waldshut-Tiengens Ausstieg aus der GmbH

Im Oktober vergangenen Jahres wurde intern erstmals über den Ausstiegswunsch der Stadt Waldshut-Tiengen aus der Spitäler Hochrhein GmbH verhandelt. Die Stadt ist über den Spitalfonds mit 60 Prozent Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens, der Landkreis trägt 40 Prozent. Wie im Kreistag nun beschlossen wurde, wird ein Anwalt mit der Wahrnehmung der weiteren rechtlichen Schritte in diesem Prozess beauftragt. Auch hier kann eine Entscheidung nur einstimmig, also mit Zustimmung der Stadt und des Landkreises, erfolgen. Die Verhandlungen dauern also an.

Finanzielle Situation der GmbH

"Es ist klar, dass es so nicht mehr weitergehen kann und es eine Trendumkehr geben muss", betonte Landrat Martin Kistler mit Blick auf die Finanzen. Er habe die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr wieder besser ist. Geschäftsführerin Simone Jeitner stellte in der Kreistag-Sondersitzung die derzeitige finanzielle Lage und die Aussicht für das weitere Geschäftsjahr vor. Dies ist auch für die Sitzung des Waldshut-Tienger Gemeinderats am Montag geplant. Demnach sieht der Abschluss für 2015 einen Verlust von 5,8 Millionen Euro vor, für 2016 von 6,2 Millionen Euro. Hier könnten allerdings noch rund 8 Millionen Euro Rückstellungen für einen Sozialplan hinzukommen. Diesen fordert der Betriebsrat für Mitarbeiter, die aufgrund der Fusion oder der Schließung der OP-Säle in Bad Säckingen zum jeweils anderen Standort pendeln müssen. Die Summe könne allerdings auch niedriger ausfallen. Hierzu läuft derzeit ein Schiedstellenverfahren, das über die tatsächliche Höhe der Rückstellung entscheiden soll.

Auch eine Schätzung für das laufende Geschäftsjahr wurde erstmals genannt. Derzeit rechnet das Unternehmen mit einem Jahresverlust 2017 von 11,99 Millionen Euro – darin eingerechnet sind derzeitige Gutachterkosten und Kosten, die durch den Sozialplan entstehen. Die Aufteilung der Kosten liegt bei rund 1,5 Millionen Euro im Spital in Waldshut und 10,5 Millionen Euro in Bad Säckingen. "Wir müssen schauen, dass die Leistung wieder nach oben geht und wir mit dem Fremdpersonal in eine andere Situation kommen", sagte Landrat Kistler abschließend.