Nach der überraschenden Kündigung von Simone Jeitner, Geschäftsführerin der Spitäler Hochrhein GmbH, haben Landrat Martin Kistler und Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank Stellung bezogen. Neuer Ärger steht schon bereit: Im Bad Säckinger Spital wurde Asbest gefunden. Die Sanierung dürfte dadurch deutlich teurer werden als die bislang geplanten 12,8 Millionen Euro.

Nur einen Tag nach der Kündigung von Geschäftsführerin Simone Jeitner reagieren die Gesellschafter, also der Landkreis und die Stadt Waldshut-Tiengen. Landrat Martin Kistler und Oberbürgermeister Philipp Frank nehmen gemeinsam mit Simone Jeitner Stellung zu unserem gestrigen Bericht. Darin versuchen sie die Kritik von Jeitner an Differenzen innerhalb der Gesellschafter sowie an der personellen wie finanziellen Situation der Spitäler Hochrhein GmbH zu entkräften. Landrat und OB sehen die Kündigung als ein Zeichen, das Simone Jeitner gesetzt habe. Hintergrund sind offenbar die politischen Verwicklungen um die Spitäler GmbH