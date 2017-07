Kreis Waldshut Kreistag: Neue Organisation ist künftig für den Wald zuständig

Laut Landrat Martin Kistler wird das staatliche Einheitsforstamt bald Geschichte sein. Er vermutet, dass künftig eine Anstalt des öffentlichen Rechts für den Wald zuständig ist. Hintergrund ist ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf.

Kreis Waldshut (hjh) Die Welt der Waldbesitzer wird sich ändern. Das staatliche Einheitsforstamt, das für Waldpflege wie Waldbewirtschaftung, für Staats-, Kommunal- und Privatwald tätig sein konnte, "wird Geschichte sein". So formulierte es Landrat Martin Kistler vor dem Kreistag. Anstelle des Forstamtes sieht der Landrat die Zukunft in einer Anstalt des öffentlichen Rechts für den Wald, nachdem ein Oberlandesgericht die bisherige Praxis für rechtswidrig erklärt hat.

Diese Anstalt werde mit Angeboten auf die Gemeinde- und Privatwaldbesitzer zugehen, kündigte Kistler an. Die Gründung einer solchen Anstalt war vom Land gleich nach dem Gerichtsurteil angekündigt worden. Der Holzverkauf könne in einem genossenschaftlichen Modell erfolgen. Der Landkreis sei auf dem richtigen Weg. Das Urteil der Düsseldorfer Richter war von Land, Kommunen, Umweltschützern und Forstbediensteten hart kritisiert worden. In diesem Zusammenhang erkundigte sich Kreisrat Erhard Graunke (FDP) nach der Zukunft des Forsttechnischen Hauptstützpunktes in Bonndorf. Für die Aus- und Fortbildungseinrichtung war 2017 eigentlich ein Neubau für 2,5 Millionen Euro geplant. Der Landwirt verwies auf die Bedeutung der Einrichtung auch für die Sicherheit der Menschen rund um den Forst hin und erkundigte sich nach dem Baubeginn. Die Vergabe der Arbeiten sei ausgesetzt, antwortete Erster Landesbeamter Jörg Gantzer. Bis zum Jahresende hoffe man, klarer zu sehen. Graunke kündigte an, er werde für den Standort Bonndorf kämpfen.

Laut einem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom März dürfen die Förster das Holz aus dem privaten Wald nicht mehr mit verkaufen und dort auch nicht mehr den Revierdienst übernehmen. Die Richter hatten dem Bundeskartellamt Recht gegeben, das durch den Gemeinschaftsforstbetrieb den Wettbewerb beim Holzverkauf unterlaufen sah.