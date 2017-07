vor 3 Stunden Heinz J. Huber Kreis Waldshut Kreistag: Landkreis beherbergt derzeit 1800 Flüchtlinge

950 Asylbewerber leben aktuell in den 16 Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Etwa gleich viele leben in Wohnungen der Gemeinden. Diese Zahlen wurden im Sozialausschuss des Kreistages präsentiert. In der Zukunft sollen den Gemeinden Integrationsmanager zur Seite gestellt werden, die den Flüchtlingen helfen sollen, möglichst schnell auf eigenen Füßen zu stehen.