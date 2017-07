vor 2 Stunden Heinz J. Huber Waldshut-Tiengen Kreistag: Im Landkreis gibt es immer noch Fallen für Behinderte

Der Behindertenbeauftragte des Landkreises Waldshut berichtet den Kreisräten im Sozialausschuss über die Lage der Menschen mit Behinderung im Landkreis Waldshut. Die meisten Behinderten seien laut Peter Bartels gut versorgt, Barrieren gebe es jedoch noch an manchen Orten, wie an Bahnhöfen. Welche Gemeinden in diesem Punkt gut aufgestellt sind, erfahren Sie hier.