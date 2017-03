Waldshut-Tiengen Kreistag: Darum funkt die Feuerwehr noch analog

Die Digitalisierung des Feuerwehr-Funknetzes ist noch nicht erfolgt. FDP-Kreisrat Klaus Denzinger wollte im Verwaltungssausschuss des Kreistages wissen, warum die Voraussetzungen für die Umstellung geschaffen wurden, der Betrieb aber immer noch analog ist.

Kreis Waldshut (hjh) Die seit Jahren angestrebte Umstellung des Funknetzes der Feuerwehren im Landkreis auf digitalen Betrieb steht immer noch aus. Im Verwaltungsausschuss des Kreistags fragte Kreisrat Klaus Denzinger (FDP) Kreisbrandmeister Thomas Santl nach dem Stand der Umstellung. Die Masten als Voraussetzung für den digitalen Funk stehen im Kreisgebiet, gefunkt wird aber noch analog, obwohl der Kreis seine Aufgaben erledigt hat. Man werde die Umstellung "in den nächsten Jahren angehen", so Santl. Wo der Landkreis im Landesvergleich stehe, wollte Denzinger wissen. "Wir sind noch die Besten in Baden-Württemberg, weil bei uns die Leitstelle funktioniert", erklärte Santl. Petra Hall, Leiterin des Ordnungsamtes, sagte, es gebe große Probleme auf höherer Ebene. Für Denzinger ist die Verzögerung "unverständlich", nachdem der Bund Milliardenbeträge in die Digitalisierung gesteckt habe. Bei der Polizei ist die Umstellung laut Santl zu 100 Prozent erledigt.