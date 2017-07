Waldshut-Tiengen Kreistag: Amtsleiter berichtet über Sorgen um junge Flüchtlingen

Derzeit sind im Landkreis Waldshut 114 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht. Im Jugendhilfeausschuss des Kreistages berichtete Jugendamtsleiter Ulrich Friedlmeier über die Erfahrung mit der Unterbringung. Bei einigen sei zu befürchten, dass sie mangels Deutschkenntnissen eine Ausbildung nicht schaffen würden.

Kreis Waldshut – Von den 60 000 minderjährigen Flüchtlingen ohne Eltern in Deutschland betreut der Landkreis Waldshut derzeit 114 in verschiedenen Gemeinden. Die Zahl ist ziemlich konstant, so Jugendamtsleiter Ulrich Friedlmeier vor den Kreisräten des Jugendhilfeausschusses. Er verschwieg auch nicht, dass einige „unbegleitete minderjährige Ausländer“ (Fachsprache: UMA) erhebliche Probleme bereiten.

Die Kinder und Jugendlichen sind in vier Heimen und acht betreuten Jugendwohngemeinschaften untergebracht, einzelne in Gastfamilien oder im Rahmen eines betreuten Einzelwohnens. Der Kreis sucht weiter Wohnungen, in denen UMA und junge Volljährige allein oder zu mehreren an die Selbstständigkeit herangeführt werden können.

Der Amtsleiter berichtete, dass ein Teil der Betreuten „große Sorgen“ bereite, wenn etwa andere mit dem Messer bedroht werden oder körperlich gegen Erzieher vorgegangen wird. Bei einigen sei zu befürchten, dass sie mangels Deutschkenntnissen eine Ausbildung nicht schaffen würden. Die Aufgaben des Sozialdienstes habe sich von der Unterbringung „zunehmend auf die Klärung vieler individueller Probleme der Jugendlichen verlagert“, stellt Landrat Martin Kistler in der Sitzungsvorlage fest. Dabei spielten Fragen rund um Schule und Ausbildung, Asylverfahren und Aufenthaltsstatus eine große Rolle.

Die Zahl der jungen Flüchtlinge ohne Begleitung in Deutschland ging vom Höchststand im März 2016 um 9000 auf knapp 60 000 zurück. Für den Kreis Waldshut setzte das Land die Quote 116 fest (Stand Juli), 114 werden effektiv betreut. Die Zahl ist seit einem Jahr ungefähr konstant. Erstmals überführte der Kreis zwei Betroffene im Rahmen der bundesweiten Verteilung nach Sachsen und Niedersachsen.

Die Kosten für Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer werden dem Land-kreis von Bund und Land erstattet, was laut Verwaltung bisher in der Regel funktioniert. In einem Fall prozessiert der Landkreis mit dem Kommunalverband des Landes wegen des Geldes.

Unbegleitete Flüchtlinge

