Kreis Waldshut Kreisräte wollen endlich Taten sehen: So reagieren die Fraktionen auf die Jeitner-Kündigung

Kreisräte wollen endlich Taten sehen: So reagieren die Fraktionen auf die Jeitner-Kündigung

Wie bewertet der Waldshuter Kreistag die überraschende Kündigung der Geschäftsführerin der Spitäler Hochrhein GmbH, Simone Jeitner, zum 31. Dezember 2018? Eine Umfrage bei den Fraktionssprechern.

Martin Albers (CDU) zur Frage, ob der Kreistag von der Kündigung überrascht worden sei: „Die einen mehr, die anderen weniger.“ Eine Zusammenarbeit mit Simone Jeitner bis Ende 2018 erscheine ihm möglich. „Aber die Geschäftsführungsebene muss gestärkt werden. Hier erwarten wir Vorschläge. Im besten Fall löst Frau Jeitner mit ihrer Kündigung eine Entwicklung aus, an deren baldigem Ende eine definitive Entscheidung über die Zukunft der Spitäler steht. Klarheit und Transparenz – das fordert die CDU-Fraktion seit Monaten. Das wurde bisher auf der Leitungsebene nicht geleistet. Immer wieder wurden Informationen nicht, nicht ausreichend, nicht vollständig, nicht sofort weitergegeben.“ Entscheidend sei, dass die Verantwortlichen zu einer professionellen Zusammenarbeit fänden. „Genauso entscheidend wird auch sein, ob die Verantwortlichen sich endlich in der Lage sehen, Öffentlichkeit und Kreistag so zu informieren, dass die von der Bevölkerung gewählten Vertreter ihre Aufgabe erfüllen können. Wir können diese wichtigen Weichenstellungen mit den Bürgern nicht angemessen diskutieren, solange wichtige Informationen nur nicht-öffentlich in kleinen Kreisen besprochen werden und für die Bevölkerung nicht freigegeben werden. Die gute Absicht, die hinter dieser Informationspolitik steht, Bevölkerung und Belegschaft nicht unnötig zu beunruhigen, wird, wie der Ablauf zeigt, gerade in ihr Gegenteil verkehrt.“

Schreiner schreibt Lucha

Landtagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU) greift in die Spitäler-Diskussion ein: „Die Bevölkerung und der gesamte Kreistag müssen wissen, wie es um die Situation in den Spitäler Hochrhein GmbH bestellt ist.“ Es könne nicht angehen, dass diese jeden Tag etwas neues aus der Zeitung erfahren. „Ich fordere alle Beteiligten zu absoluter Transparenz und Offenheit auf.“ Die Situation sei derart verfahren, dass externe Hilfe notwendig sei: „Wir brauchen dringend die Unterstützung des Sozialministeriums. Das Land hat seine Unterstützung zugesagt. Dieses Angebot sollte auch angenommen werden.“ Deshalb habe Schreiner Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) um Unterstützung gebeten: „Ich unterstütze den von Ihnen skizzierten Weg hin zu einem zentralen Spital im Landkreis. Bis es soweit ist, müssen wir jedoch eine bestmögliche Versorgung für alle Menschen im Kreis gewährleisten. Wir brauchen ein medizinisches Konzept für diesen Übergang.“ Schreiner an die Adresse der Handelnden vor Ort: „Die Verantwortlichen müssen dringend nicht nur alle Fakten auf den Tisch legen, sondern schnellstmöglich, möglichst im Einklang mit den Beschäftigten sagen, wie es weitergehen soll. Die 900 Mitarbeiter und die Öffentlichkeit haben einen Anspruch darauf zu erfahren, wie es konkret weitergehen soll.“