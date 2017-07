Kreis Waldshut Krach am Mittwoch, Fortsetzung am Samstag: Kreistag-Sondersitzung zu drei drängenden Spital-Themen

Krach am Mittwoch, Fortsetzung am Samstag: Kreistag-Sondersitzung zu drei drängenden Spital-Themen

Von tumultartigen Szenen in der vergangenen Kreistag-Sitzung ist die Rede. Thema war die Spitäler Hochrhein GmbH. Zu diesem Thema kommt das Gremium am Samstag wieder zusammen. Es geht um den von der Stadt gewünschten Ausstieg Waldshut-Tiengens aus der Spitäler GmbH, die Unterstützung der Geschäftsführung und einen möglichen Neubau in Bad Säckingen.

In der Diskussion um den Zustand und die Zukunft der Spitäler Hochrhein GmbH ergibt sich derzeit täglich eine neue Wendung. Während der Kreistag am Samstag zu einer nicht-öffentlichen Sondersitzung zusammen kommt, stand am Mittwoch bereits ein reguläres Treffen des Gremiums an. Die Spitäler fanden sich dabei nicht auf der Tagesordnung – darüber diskutiert wurde dennoch, emotional und teils lautstark, wie zu erfahren war. In der nicht-öffentlichen Sitzung flogen die Fetzen, hieß es aus gut informierten Quellen. Andere berichten gar von tumultartigen Szenen. Vor allem Landrat Martin Kistler stand dabei in der Kritik.

Ein Grund dafür: Die Sitzungsunterlagen für die geplante Spital-Sondersitzung am Samstag sollen deutlich zu wünschen übrig gelassen haben. Die Kreistagsmitglieder forderten konkrete Vorlagen für die Sitzung, "sonst könne man sie bleiben lassen". Auch im Vorfeld der Mittwoch-Sitzung hatten einige Fraktionsvorsitzende bereits die Informationspolitik der Spital-Gesellschafter kritisiert und Offenheit und Transparenz für die Gremien und die Öffentlichkeit gefordert.

Drei Themen sollen bei der kurzfristig einberaumten Sitzung am Samstag – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – vom Kreistag behandelt werden. Es geht zum einen um die bereits angekündigte Unterstützung für Geschäftsführerin Simone Jeitner, die bekanntlich ihre Kündigung eingereicht hat, zum anderen um den Ausstiegs-Wunsch der Stadt Waldshut-Tiengen aus der Spitäler Hochrhein GmbH und drittens um die Sanierung des Spitals in Bad Säckingen. Alle drei Themen dürften möglicherweise Stoff für weitere hitzige Diskussionen bieten.

Unseren Informationen zur Folge, sollen die Kreisräte allerdings bemühlt sein, auf eine sachliche Gesprächsebene zurückzukommen, nachdem man sich am Mittwoch Luft gemacht hatte. Dies scheint notwendiger denn je. Ungewiss ist, ob es zu Beschlüssen für das weitere Vorgehen kommen wird.

Ausstieg aus der Spitäler GmbH: Bereits vor einem Jahr soll die Stadt Waldshut-Tiengen, über ihren Spitalfonds mit 60 Prozent Mehrheitsgesellschafter der GmbH, den Wunsch formuliert haben, zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus dem Unternehmen auszusteigen. Der Stiftungsrat des Spitalfonds hatte im Oktober 2016 beschlossen, dass mit dem Kreis, der 40 Prozent hält, über einen Ausstieg verhandelt werden soll. Da laut Fusionsvertrag ein Ausstieg nur einvernehmlich erfolgen kann, wurde eine Rechtsanwaltsgesellschaft beauftragt, Eckpunkte zur Vorbereitung einer Beratung im Kreistag für die Position des Landkreises zu entwickeln. Da ein Entwurf des Wirtschaftsplanes der Spitäler für das Jahr 2017 erst seit wenigen Tagen bei den Verantwortlichen bekannt ist, werde die Position des Landkreises noch bis zur Sitzung am Samstag erarbeitet und erst dann vorgestellt. "Es wird dann zu beraten sein, zu welchen Konditionen aus Kreissicht ein Austritt in Betracht kommen kann", heißt es in der Sitzungsvorlage, die unserer Zeitung vorliegt.

Bereits vor einem Jahr soll die Stadt Waldshut-Tiengen, über ihren Spitalfonds mit 60 Prozent Mehrheitsgesellschafter der GmbH, den Wunsch formuliert haben, zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus dem Unternehmen auszusteigen. Der Stiftungsrat des Spitalfonds hatte im Oktober 2016 beschlossen, dass mit dem Kreis, der 40 Prozent hält, über einen Ausstieg verhandelt werden soll. Da laut Fusionsvertrag ein Ausstieg nur einvernehmlich erfolgen kann, wurde eine Rechtsanwaltsgesellschaft beauftragt, Eckpunkte zur Vorbereitung einer Beratung im Kreistag für die Position des Landkreises zu entwickeln. Da ein Entwurf des Wirtschaftsplanes der Spitäler für das Jahr 2017 erst seit wenigen Tagen bei den Verantwortlichen bekannt ist, werde die Position des Landkreises noch bis zur Sitzung am Samstag erarbeitet und erst dann vorgestellt. "Es wird dann zu beraten sein, zu welchen Konditionen aus Kreissicht ein Austritt in Betracht kommen kann", heißt es in der Sitzungsvorlage, die unserer Zeitung vorliegt. Neubau oder Sanierung in Bad Säckingen: Wie geht es mit dem Standort Bad Säckingen weiter? Das könnte morgen die Frage mit dem größten Konfliktpotenzial sein. Wie im Nachgang zur Kreistagsitzung am Mittwoch zu hören war, hat der Landrat den Abriss des Spitals Bad Säckingen und einen Neubau in Modularbauweise ins Spiel gebracht. Konkrete Aussagen, welche Kosten hierfür zu erwarten seien, wurden nicht genannt. Laut Auskunft eines Fachmanns, kostet die Modularbausweise heruntergerechnet auf ein Krankenhausbett etwa 200 000 Euro. Bei den 120 geplanten Betten, von denen man seit dem Beschluss im Februar ausgeht, wären das rund 24 Millionen Euro und damit deutlich mehr als die für die Sanierung beschlossenen 12,8 Millionen Euro. Diese könnte allerdings durch die Asbest-Funde, die in dieser Woche öffentlich wurden, teurer werden. Zum Umfang des Asbestvorkommens wurden im Kreistag keine neuen Informationen bekannt. Ein Gutachten und eine Kostenschätzung soll es bislang nicht geben. Der Asbest-Fund soll aber bereits seit einigen Wochen bekannt sein und auch während des Besuchs von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) angesprochen worden sein.

Wie geht es mit dem Standort Bad Säckingen weiter? Das könnte morgen die Frage mit dem größten Konfliktpotenzial sein. Wie im Nachgang zur Kreistagsitzung am Mittwoch zu hören war, hat der Landrat den Abriss des Spitals Bad Säckingen und einen Neubau in Modularbauweise ins Spiel gebracht. Konkrete Aussagen, welche Kosten hierfür zu erwarten seien, wurden nicht genannt. Laut Auskunft eines Fachmanns, kostet die Modularbausweise heruntergerechnet auf ein Krankenhausbett etwa 200 000 Euro. Bei den 120 geplanten Betten, von denen man seit dem Beschluss im Februar ausgeht, wären das rund 24 Millionen Euro und damit deutlich mehr als die für die Sanierung beschlossenen 12,8 Millionen Euro. Diese könnte allerdings durch die Asbest-Funde, die in dieser Woche öffentlich wurden, teurer werden. Zum Umfang des Asbestvorkommens wurden im Kreistag keine neuen Informationen bekannt. Ein Gutachten und eine Kostenschätzung soll es bislang nicht geben. Der Asbest-Fund soll aber bereits seit einigen Wochen bekannt sein und auch während des Besuchs von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) angesprochen worden sein. Experte für Geschäftsführung: Am Montag wurde bekannt, dass Geschäftsführerin Simone Jeitner nach acht Monaten im Amt ihre Kündigung zum 31. Dezember 2018 eingereicht hat. In einem Brief an die Belegschaft sparte sie nicht mit deutlichen Worten: "In den vergangenen Wochen musste ich erleben, wie hoch der Einfluss der Gesellschafter in die Unternehmensführung der Spitäler Hochrhein GmbH tatsächlich ist und ich sehe dadurch keinen Handlungsspielraum für meine Position." In einer gemeinsam mit Jeitner erstellten Stellungnahme reagierten die Gesellschafter in Person von Landrat Martin Kistler und Waldshut-Tiengens OB Philipp Frank: "In einer solchen Situation ist es völlig normal, dass es unter den Beteiligten mitunter zu unterschiedlichen Beurteilungen über den einzuschlagenden Weg kommt. [...] Frau Jeitner hat mit ihrer Kündigung ein Zeichen gesetzt, dass für die zukunftsfähige Ausrichtung der Spitäler Hochrein GmbH kurzfristig tragfähige Entscheidungen zu treffen sind." In dem Schreiben kündigten die Gesellschafter zudem an, dass Jeitner "Management-Unterstützung" an die Seite gestellt werden soll. Auch das ist Samstag Thema in der Kreistagsitzung. Ein passender Kandidat soll bereits gefunden sein. Er soll allerdings einen mittleren sechsstelligen Betrag im Jahr kosten. Konkret soll es sich um ein Jahresgehalt von 500 000 Euro handeln – eine hohe, aber unseren Informationen nach realistische Summe.

"Rückstellungssummen sind für uns nicht nachvollziehbar"

Der Betriebsrat der beiden Spitäler in Waldshut und Bad Säckingen hat sich in einem offenen Brief an die Gesellschafter, Sozialminister Manfred Lucha, Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und die Mitarbeiter der Spitäler Hochrhein GmbH gewendet.

Darin schreibt der Betriebsrat: "In der Vergangenheit sind viele Fehler gemacht worden, deshalb braucht es jetzt ein gutes Konzept, Klarheit und Sicherheit. Beide Häuser müssen durch Schwerpunktbildung und Nutzung von Synergieeffekten erhalten und gestärkt werden. Die Sicherung von Arbeitsplätzen hat für den Betriebsrat höchste Priorität."

Seit Monaten befände man sich in einem schwierigen Prozess der Umstrukturierung. "Der Betriebsrat möchte die Bedingungen für alle betroffenen Mitarbeiter klar definiert sehen. Das Betriebsverfassungsgesetz sieht hierzu einen Sozialplan vor. [...] Die im Raum stehenden Kosten des Sozialplanes können derzeit nicht abschließend beziffert werden. Die uns vorgelegten hohen Rückstellungssummen sind für uns nicht nachvollziehbar, da betriebsbedingte Kündigungen von allen Verantwortlichen ausgeschlossen werden", heißt es in dem Schreiben. Laut Geschäftsführerin Simone Jeitner sind für den Wirtschaftsplan 2016 Rückstellungen von rund 8,2 Millionen Euro für diesen Sozialplan zu verbuchen.

Der Betriebsrat schenke den Worten, dass Kündigungen ausgeschlossen sind, nach wie vor volles Vertrauen: "Somit sieht der Betriebsrat Abfindungsansprüche als zweitrangig an. Es geht darum, jedem unserer Kollegen eine zukunftsorientierte Existenz zu bieten. Die Mitarbeiter sind das wertvollste Gut des Unternehmens. Die Beschäftigten aller Fach- und Berufsrichtungen der Spitäler glauben an ihr Unternehmen. Täglich werden die Patienten mit Empathie und höchster medizinischer Sorgfalt versorgt."

Abschließend formuliert der Betriebsrat:" Wir fordern die Verantwortlichen auf, den Erhalt und die Fortführung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Waldshut und die damit verbundene Arbeitsplatzsicherung in den Spitälern Hochrhein, in kommunaler Trägerschaft zu erhalten." (dc)