Die attraktive Landschaft beim Klingnauer Stausee lockt unterschiedliche Besucher an. Er ist ein Wasservogel-Schutzgebiet von internationaler Bedeutung.

Der Klingnauer Stausee entstand im Zuge des 1931 bis 1935 erbauten Kraftwerks. Die Landschaft um den See hat sich zunehmend zu einem beliebten Erholungsgebiet entwickelt. Er bietet zudem Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten und ist außerdem ein Wasservogel-Schutzgebiet von internationaler Bedeutung.

Nur einen Steinwurf von der Deutsch-Schweizer Grenze entfernt liegt am Ausgang des unteren Aaretals, kurz vor der Mündung der Aare in den Rhein nahe Koblenz, der rund 1,5 Quadratkilometer große Klingnauer Stausee. Seinen Besuchern präsentiert sich die Landschaft um den See je nach Jahreszeit, Ort und Witterung von vielen verschiedenen Seiten. Dies macht ihn für Besucher jedes Alters immer wieder zu einem beliebten Ziel. Vor allem die Schönheit von Natur und Landschaft macht den Klingnauer Stausee so attraktiv. Der See ist auch deshalb ein großer Anziehungspunkt für Erholungssuchende.

Wanderer und Spaziergänger umrunden den See ebenso wie Radfahrer, Skater und Jogger, die die gut ausgebauten Wege gerne für ihre verschiedenen sportlichen Aktivitäten nutzen. Der Uferweg um den See ist zudem bestens für Rollstuhlfahrer geeignet. Als Klingnauer Uferweg ist der Weg mit der Nummer 525 vom Wanderland Schweiz explizit auch für Rollstuhlfahrer ausgewiesen. Von den Bahnhöfen Koblenz und Klingnau aus sind die gut erschlossenen und zum Teil asphaltierten Uferwege gut zu erreichen. Wer mit dem Auto anreist, findet Parkplätze auf der westlichen Seite der Aare-Brücke bei Döttingen.

Menschen begeistert die Schönheit der Landschaft. Über die Schönheit der Landschaft rund um den Stausee und die gut ausgebauten Wege freuten sich auch Frederike und Alexandre Flückiger, zwei begeisterte Radwanderer aus Lausanne. Sie radelten auf ihrer Urlaubs-Tour, die geprägt war von Wegen entlang des Wassers, auch auf der Aare Route 8 – einem Radwanderweg von Veloland Schweiz – und ebenso entlang des Klingnauer Stausees. „Wir sind entlang der Aare gefahren und die Tour am See ist ein schöner Abschluss dieser Etappe, bevor es nach einem Übernachtungshalt in Waldshut weiter entlang des Rheins an den Rheinfall nach Schaffhausen geht“, erzählen die Beiden.

Viel zu beobachten

Immer wieder überraschend ist die enorme Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten, die hier zu finden sind. Die offene, wasserreiche Landschaft lädt zum Verweilen und Beobachten ein. Der Stausee ist berühmt für seine reichen Naturschätze. Vor allem auch wegen der reichen Vogelwelt. Für ornithologisch Interessierte Besucher bietet der Klingnauer Stausee, er ist ein Wasser- und Zugvogelreservat von internationaler und nationaler Bedeutung, ein breites Beobachtungsfeld. Rund um den See stellen sie ihre Fernrohre für Beobachtungen auf. Es empfiehlt sich auch für Nicht-Vogelkenner, einen Feldstecher mitzunehmen.

Der See ist für viele Vogelarten ein großer Anziehungspunkt. Jährlich überwintern einige Tausend Enten und Möwen am Stausee. Aber auch im Sommer gewinnt das Gebiet zunehmend an Bedeutung für Brutvögel. Im Frühling und Herbst können zudem bis zu 30 verschiedene Limikolenarten (Regenpfeifer) beobachtet werden. Von den rund 400 Vogelarten, die in der Schweiz bekannt sind, wurden hier schon mehr als 300 gesichtet. Seltene Wasser- und Watvögel brüten, rasten oder überwintern am Stausee oder in den angrenzenden Auengebieten. Von einem Beobachtungsturm am westlichen Ufer aus können Hobby-Ornithologen die Vogelwelt gut beobachten. Schautafeln zeigen auch Laien, welche Seebewohner am häufigsten anzutreffen sind. Abhängig von der Jahreszeit sind verschiedene Vogelarten in unterschiedlicher Häufigkeit zu beobachten. Die auffallendsten Vögel am Klingnauer Stausee sind die Entenvögel.

Vogelparadies aus Menschenhand

Mit dem Aufstau der Aare wurde die Fließgeschwindigkeit des Wassers stark verringert. Aber auch ein ehemals weitläufiges Auengebiet zerstört. Der neu entstandene Stausee entwickelte sich zu einem Wasser- und Zugvogelreservat von internationaler Bedeutung, wie die Ornithologische Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee angibt. Durch die Verlandung im Staubereich entstand ein vielfältiger Lebensraum für Pflanzen- und Tiergemeinschaften, mit seltenen und gefährdeten Vogel-, Amphibien- und Reptilienarten. Der Stausee wurde bereits 1938 von den Ornithologen entdeckt. Seit den frühen 40er Jahren hat die Zahl der vor allem an Wochenenden zusammen strömenden Beobachter ständig zugenommen. Im Laufe der Jahre sind so in den Archiven der Schweizerischen Vogelwarte Sempach und bei Privatpersonen Zigtausende Beobachtungen zusammengekommen.

Der Klingnauer Stausee

Der Klingnauer Stausee liegt am Ausgang des unteren Aaretals, kurz vor der Mündung der Aare in den Rhein. Entstanden ist er im Zuge des Baus des Kraftwerks Klingnau in den Jahren 1931 bis 1935. Die Fläche des Stausees beträgt rund 1,5 Quadratkilometer. Er misst in der Länge rund drei Kilometer und er hat eine maximale Breite von 450 Metern. Das Gebiet ist ein Wasser- und Zugvogelreservat von nationaler und internationaler Bedeutung. Im Jahr 1988 hat der Kanton Aargau Schutz- und Nutzungsbestimmungen für den Klingnauer Stausee und seine Umgebung erlassen und durch ein Dekret geregelt. Die Ornithologische Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee sammelt und dokumentiert ganzjährig Beobachtungen aller Vogelarten im Gebiet des Stausees. Im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee und des Baudepartements des Kantons Aargau, Abteilung Landschaft und Gewässer, Sektion Natur und Landschaft, werden in jährlich erstellten Bulletins die ornithologischen Beobachtungen aufgezeigt.

Auch der Biber ist wieder heimisch geworden am Klingnauer Stausee. Angenagte und gefällte Bäume sowie Trampelpfade zeugen von der Anwesenheit des eher scheuen und vor allem dämmerungs- und nachtaktiven Tieres.

Auch der Biber ist wieder heimisch geworden am Klingnauer Stausee. Angenagte und gefällte Bäume sowie Trampelpfade zeugen von der Anwesenheit des eher scheuen und vor allem dämmerungs- und nachtaktiven Tieres. Geplante Sedimenteinleitung in den Rhein sorgt für Unmut: Die Naturschönheit und das Vogelparadies rund um den Klingnauer Stausee sorgen allseits für große Begeisterung. Auf große Wiederstände und Unmut stößt hingegen das Vorhaben des Kantons, auf der linken Seite des Klingnauer Stausees einen Kanal auszubaggern und mit PCB und Schwermetallen kontaminierte Sedimente aus dem Stausee in den Rhein einzuleiten. Sowohl der Aargauische Fischereiverband als auch etliche weitere Fischereivereine entlang des Rheins wehren sich aus umwelt-, gewässerschutz- und fischereirechtlichen Gründen gemeinsam gegen das Vorhaben des Kantons. Sie haben Einspruch gegen das kantonale Vorhaben eingelegt, welches eine Reaktivierung des Seitenarms des Klingnauer Stausees zum Zweck der Sedimentsableitung vorsieht. Laut dem Beschwerdeschreiben bestehe kein Zweifel daran, dass die Belastungen von Betrieben stammen, auch wenn in unmittelbarer Nähe kein verursachender Betrieb auszumachen wäre.

Informationen im Internet: www.klingnauerstausee.ch