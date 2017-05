Kreis Waldshut Klaus Nieke vom Landratsamt berichtet über neue Ziele für Wanderer

Kreis-Touristiker Klaus Nieke stellt das Programm für 2017 vor. Ein neuer Qualitätsweg führt vom Rhein zum Feldberg, auch der Wolfssteig wird in diesem Sommer eröffnet.

Radfahren und vor allem das Wandern bleiben die Zugpferde des Tourismus im Landkreis Waldshut. Nach dem Schluchtensteig zwischen Wutach und Wehra soll sich dieses Jahr auch der 83 Kilometer lange Albsteig zwischen Albbruck und Herzogenhorn auf der Liste der deutschen Qualitätswanderwege etablieren. Radfahrer finden auf 14 Routen zwischen Rhein und Hochschwarzwald nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern auch Attraktionen kulinarischer und kultureller Art am Wegesrand.

Zwischen Veranstaltern und Gästen bemüht sich das Landratsamt eher im Hintergrund um die Koordination von Werbung, Gastgewerbe und Infrastruktur, in enger Zusammenarbeit mit der Schwarzwald-Tourismus-Gesellschaft. Klaus Nieke, der Touristikexperte des Landkreises, informierte die Kreisräte des Fachausschusses über die Projekte für das Jahr 2017. Beim Topthema Wandern wird neben dem erwähnten Albsteig (Eröffnung am 18. Juli) auch der Wolfssteig von Waldshut bis Höchenschwand mit dem Wolfs-Erlebnispfad für Familien und Kinder in Höchenschwand dazukommen. Der Schluchtensteig, auf dem Wanderfreunde den Landkreis in sechs Etappen, von Schlucht zu Schlucht, umrunden können, erlebt schon seine vierte Zertifizierung als Qualitätsweg.

Eine Aufgabe der Tourismusförderer vom Landratsamt ist das Qualitätsmanagement des Wandertourismus. Der Schwarzwaldverein widmet sich der Beschilderung. Und wenn ein Weg gesperrt ist, muss rechtzeitig darüber informiert werden. Wer Natur- oder kulinarische Erlebnisse an der Strecke schätzt, den informiert ein Prospekt über die Premiumwege im Kreis Waldshut: den Geißenpfad in Menzenschwand, den Hochtalsteig in Bernau, den Panoramaweg in Ibach oder über den Hochrhein-Höhenweg von Basel über Lottstetten nach Schaffhausen.

Dem Radler gibt das Landratsamt Waldshut inzwischen eine Karte mit 14 Routen an die Hand, im Rheintal und im Hochschwarzwald, im Klettgau und im Murgtal. Schwerer tut sich die Tourismusförderung immer noch mit dem alten Anliegen, den Kanutourismus auf dem Hochrhein zu fördern. Immer noch, so Nieke, fehlt zum Teil die Infrastruktur für die Bootswanderer. Der Ausbau bleibt langfristiges Ziel.

Ein wichtiger Partner des Freizeitgewerbes bleibt der öffentliche Busverkehr. Der Pendlerbus der SBG wird zum Freizeitbus. Der chauffiert Ferien- und Tagesgäste nicht nur zu den erwähnten Schluchten, sondern macht auch die Menzenschwander Wasserfälle oder die Sommerschlittenbahn in Todtnau bequem erreichbar.

Die alternde Gesellschaft und die Integration von Menschen mit Behinderung sind neue Herausforderungen. "Der barrierefreie Tourismus ist in Planung", berichtet Nieke auf eine Frage von Kreisrätin Sylvia Döbele (SPD). Auch wer nicht mehr gut sieht oder mit Rollator läuft, soll sich in der Natur sicher bewegen können.

Vor dem Saisonstart

Am Schluchtensteig startet die Wandersaison am Wochenende, 6. und 7. Mai, in Blumberg, Bonndorf, Löffingen, Lenzkirch, St. Blasien, Dachsberg, Ibach und Wehr. Eröffnung des Albsteig ist am 18. Juli in Albbruck, ein Albsteigtag am Sonntag, 23. Juli. Der Wolfssteig zwischen Waldshut und Höchenschwand wird auch im Juli eröffnet.