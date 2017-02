Kreis Waldshut Jäger machen auf die Gefahren für Wildtiere bei Störungen durch Wanderer und Hunde aufmerksam

Störungen im Winter können durch den Verbrauch der Kraftreserven bei Wildtieren zum Tode führen. Deshalb bitten Jäger Waldbesucher um Rücksichtnahme. Außerdem sollen Hunde durch Anleinen vor Krankheiten geschützt werden, die durch Wildtiere übertragen werden.

Kreis Waldshut – Es ist Winter, kalt, die Wälder sind teilweise tief verschneit und laden in ihrer weißen Pracht zum Spaziergehen regelrecht ein. Der Anblick von Rehen beispielsweise erfreut dabei viele Menschen. Doch so schön dies für den Betrachter sein mag, ist der Winter für alle Wildtiere eine harte Zeit. Denn sie finden nur schwer und wenig Nahrung im Wald. Deshalb setzen Wildtiere in dieser Zeit ihren Energiebedarf herab und verhalten sich „energiesparend“, versuchen also, sich möglichst wenig zu bewegen.

Das können sie aber nur, wenn sie nicht erschreckt werden, da dies ein Fluchtverhalten auslöst, welches dringend benötigte Energiereserven aufbraucht. Bleiben Spaziergänger, Reiter oder Schneeschuhwanderer auf den Wegen, können die Wildtiere relativ entspannt bleiben. Schlagen sich Besucher allerdings durch Dickungen oder laufen oder reiten quer durch den Wald, kann das die Tiere schließlich sogar das Leben kosten. Drauf macht der Badische Jäger Kreisverein Waldshut in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Besonders freilaufende Hunde seien für die Wildtiere in Wald und Feld ein Problem. Denn Wildtiere nehmen Hunde als tödliche Gefahr wahr– so wenig sie auch tatsächlich gefährlich sein mögen und selbst dann, wenn sie nicht aktiv hetzen oder jagen, sondern nur herumstöbern. „Wir appellieren deshalb immer wieder an alle Hundebesitzer und bitten um Rücksichtnahme, besonders in dieser Zeit die Hunde nicht frei im Wald laufen zu lassen. Der Winter ist für Rehe und andere Wildtiere hart genug, wir müssen es ihnen nicht noch schwerer machen“, erklärt Kreisjägermeister Bernhard Kallup.

Ein weiterer Grund spricht laut der Jägervereinigung dafür, die Hunde lieber an der Leine beim Halter zu belassen. In den vergangenen Monaten seien verstärkt Fälle von Fuchsräude registriert worden, im vergangenen Jahr habe es in Baden-Württemberg sogar Staupefälle gegeben, eine für Füchse und Hunde tödliche Krankheit.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes in Baden-Württemberg zum 1. April 2015 wurde die Jagdzeit für den Fuchs deutlich eingeschränkt, weshalb sogar ein weiterer Anstieg der Fuchspopulation zu erwarten ist. „Von Mai bis Juli ist keine flächendeckende Jungfuchsbejagung mehr erlaubt, allgemeine Jagdzeit ist jetzt erst ab August. Dadurch ist seitens der Jäger kein deutliches Eingreifen in die Population mehr möglich. Dies begünstigt natürlich das Seuchengeschehen“, erläutert Kreisjägermeister Bernhard Kallup. Da Räude auch auf den Hund und sogar, in Form einer Pseudokrätze, auf den Menschen übertragen werden kann, sei man auf der sicheren Seite, wenn der Hund mit dem Fuchs gar nicht erst in Berührung kommen kann.

Zwei tödliche Erkrankungen

Staupe (auch CarréscheKrankeit) ist eine virale Tierseuche, die unter anderem bei Hunden, Katzen und Mardern beobachtet wurde. Weithin bekannt wurde die Krankheit als 1988/89 und 2002 an Nord- und Ostsee je rund 21 000 Seehunde verendeten. Sie äußert sich mit Durchfall, Erbrechen und Atemwegssymptomen. Sie führt zur Schädigung des Gehirns und schließlich zum Tode. Mit zunehmender Impfmüdigkeit und Hundeimport aus Europa steigt seit den 1980er Jahren die Zahl der Erkrankungen.

Fuchsräude ist eine parasitäre Hauterkrankung, die durch die Räudemilbe hervorgerufen wird. In der Regel führt sie in drei Monaten zum Tod. Sie kann ausheilen oder ohne klinische Symptome fortbestehen. Übertragen wird die Erkrankung überwiegend durch Kontakt von Fuchs zu Fuchs. Sie ist hochansteckend. Eine Übertragung auf den Hund ist durch Kontakt zu Füchsen, Fuchsbauen und der Fuchsspur möglich. Die Milbe kann beim Menschen als Fehlwirt die Hauterkrankung Pseudokrätze verursachen.

