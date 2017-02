Waldshut Im Albbot stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

Ein junger Waldshuter verunglückt tödlich mit einem THW-Hilfstransport in Russland. Die Öffnungszeiten des Einzelhandels waren wegen des Zweiten Weltkriegs nicht einheitlich. Weiterhin gab es Einschränkungen bei den Eisenbahnfahrplänen im Ersten Weltkrieg.

Vor 25 Jahren

Waldshut-Tiengen – „Weitere Vorwürfe werden gegen den Geschäftsführer der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz, Werner Walschburger, erhoben“, berichtete der Alb-Bote am 17. Februar 1992. „Nachdem er wegen eines gewissermaßen geheim gehaltenen Defizits von rund einer Million Mark bereits seinen Posten geräumt hatte, wurde nun bekannt, dass er nebenbei die Agentur ,Eurokonzert’ führte, ohne diese beim Handelsregister und seinem Arbeitgeber, dem Kuratorium der Philharmonie, gemeldet zu haben. Die Agentur brachte ihm und den Musikern Nebeneinkünfte ein. In Waldshut-Tiengen und Umgebung kennt man Walschburger als erfolglosen OB-Kandidaten des Jahres 1991 in Waldshut-Tiengen. Eine Untersuchungskommission soll nun die undurchsichtige Finanzlage der Philharmonie klären.“

Waldshut – „Der 26-jährige Gerald Häusler aus Waldshut starb bei einem Hilfsgütertransport in Russland“, berichtete der Alb-Bote am 27. Februar 1992. „Der Angehörige des THW kam bei einem Unfall nahe Smolensk ums Leben. Zwei weitere THW-Angehörige aus dem Landkreis, Peter Hauß und Gerhard Schuhmacher, wurden verletzt. Thomas Häusler, Zwillingsbruder des Unfallopfers und im gleichen Lkw sitzend, erlitt einen Schock. Der Konvoi aus neun Lastwagen des THW war auf der Rückfahrt und sollte ursprünglich am 26. Februar den Kreis Waldshut erreichen. In der Nähe von Smolensk, etwa fünf Autostunden südwestlich von Moskau, geschah das Unglück um 0.15 Uhr in der Nacht auf den 26. Februar. Ein entgegenkommender Sammelschlepper schleuderte gegen das vordere Fahrzeug des THW-Konvois. Er war am 21. Februar mit Hilfsgütern einer privaten Spendenaktion nach Gorkij aufgebrochen.“

Vor 50 Jahren

Dangstetten – Eine bedeutsame Besprechung, so der Alb-Bote am 16. Februar 1967, fand Mitte Februar in Dangstetten statt. Es ging um die Bildung des Nachbarschaftsschulbezirks, dem die Gemeinden Dangstetten, Rheinheim, Reckingen, Küßnach und Bechtersbohl angehörten. Ein vom Vertreter des Landratsamtes Waldshut vorgelegter Vereinbarungsentwurf wurde gut geheißen.

Vor 75 Jahren

Waldshut – Einheitliche Öffnungszeiten des Waldshuter Einzelhandels seien nicht so einfach umzusetzen, äußerten die Teilnehmer einer Versammlung der Waldshuter Geschäftsleute Ende Februar 1942. Als Gründe wurden die Personalknappheit und weitere durch die Kriegszeit bestehende Probleme angeführt. Man war sich jedoch einig, möglichst folgende Regelung einzuhalten: Offenhaltung der Lebensmittelgeschäfte von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, der übrigen Geschäfte von 8 bis 12 und 14 bis 19 Uhr. Der Vorschlag, einen halben Tag geschlossen zu halten, sollte erst noch geprüft werden.

Vor 100 Jahren

Kreis Waldshut – Der bereits über zweieinhalb Jahre tobende Erste Weltkrieg machte sich immer stärker bemerkbar. Am 21. Februar 1917 musste der Alb-Bote seinen Lesern „eine starke Beschränkung des Fahrplanes für die badischen Eisenbahnen“ mitteilen. An Fasnacht würde wohl niemand denken, wenn es nicht auf dem Kalender stünde. Eines besonderen Verbots der Fasnachtsvergnügen habe es eigentlich nicht bedurft. Dagegen berichtete der Alb-Bote in jenen Tagen von „Vaterländischen Versammlungen“, die in alle Gemeinden abgehalten werden mussten und in denen Durchhalteparolen ausgegeben wurden. (hff)