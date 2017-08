vor 1 Stunde Werner Huff Exklusiv Kreis Waldshut Im Alb-Bot' stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

Vor 25 Jahren starb der in Waldshut aufgewachsene Geiger Gerhard Hetzel an den Verletzungen eines Bergunfalls im Salzburger Land. Was sonst noch geschah, erfahren Sie hier.