Waldshut-Tiengen Im Alb-Bot' stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

Vor 25 Jahren drohte ein anonymer Telefonanrufer, das Atomkraftwerk im Schweizer Beznau in die Luft zu sprengen. Es blieb aber nur bei einer Drohung, bei einer Durchsuchung wurde kein Sprengstoff gefunden.

Vor 25 Jahren

Waldshut/Beznau – „Gegen 16 Uhr sollte das Atomkraftwerk Beznau/Schweiz gestern in die Luft gehen“, drohte laut Alb-Bote vom 8. Juli 1992 ein anonymer Telefonanrufer. „Der Kraftwerksleiter bestätigte, dass die Anlage zu einer Durchsuchung teilweise geräumt wurde. Es sei jedoch kein Sprengstoff gefunden worden. Wie aus anderer Quelle zu hören war, soll der anonyme Anrufer die Abschaltung des Werkes gefordert haben. Die Anlage wird wegen ihres Sicherheitsstandards von Atomkraftgegnern kritisiert. Das Kernkraftwerk schaltete die Polizei und andere Behörden ein. Der anonyme Anruf soll gegen 15.30 Uhr im Werk eingegangen sein. Gegen 16.10 Uhr musste ein Teil der Mitarbeiter das Werk vorübergehend verlassen. Der Atommeiler blieb in Betrieb.“

Kreis Waldshut – Der 26-jährige Hauptangeklagte aus einer östlichen Kreisgemeinde wurde am 9. Juli 1992 wegen sieben Brandstiftungen von der Großen Strafkammer des Landgerichts Waldshut zu der von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt, der 22-jährige Mittäter zu sechs Monaten auf Bewährung. Im Juli 1991 hatte der 26-Jährige drei Brände in Dangstetten, Klettgau und Herdern gelegt, wobei ein Sachschaden in Höhe von 1,5 Millionen Mark entstand. Die vier von ihm gelegten Novemberbrände 1991 in Riedern a. S., Rheinheim und Lauchringen verursachten einen Schaden von 1,1 Millionen Mark. Bei der letzten Brandstiftung im November 1991 in einer Tankstelle in Lauchringen war der Täter von der Überwachungskamera gefilmt worden. Diese Aufnahmen sowie eine belastende Aussage seiner damaligen Verlobten, inzwischen seine Ehefrau, ließen neben weiteren Beweismitteln nach Auffassung des Gerichts keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten.

Vor 50 Jahren

Kreis Waldshut – „26 junge Franzosen und 13 Deutsche, vorzugsweise aus Norddeutschland, sind auch dieses Jahr nach Waldshut gekommen, um das Hochrheingebiet zu erforschen“, berichtete der Alb-Bote am 5. Juli 1967. „Dazu sind die jungen Leute mit Fotoapparat und Zeichenblock ausgestattet. Zum jetzt dritten Mal weilt eine solche Gruppe in Waldshut. Die jungen Menschen sind wieder in der Landwirtschaftsschule untergebracht und werden wieder von Kreisjugendpfleger Siebold betreut. Er hat die Aufgabe, ihnen die Industrie, Geologie, Wirtschaftsstruktur und Kulturdenkmäler unserer Heimat zu zeigen.“

Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – „Im Zuge der Unterbindung nicht kriegswichtiger Transporte ist der Versand von Bier auf Entfernungen von mehr als 250 Kilometern verboten worden“, berichtete der Alb-Bote am 10. Juli 1942. „Der Versand auf Entfernungen von mehr als 100 Kilometern ist nur mit Zustimmung des zuständigen Brauwirtschaftsverbandes zulässig. Der infolge dieser Anordnung eintretende Kundenwechsel gilt nur bis zur Wiederkehr normaler wirtschaftlicher Verhältnisse.“

Vor 100 Jahren

Waldshut – „Der Geburtstag seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs wird auch in diesem Jahr mit Rücksicht auf den Ernst der Zeit lediglich durch eine kirchliche Feier begangen“, berichtete der Alb-Bote am 6. Juli 1917 zum 60. Geburtstag, den Friedrich II. am 9. Juli 1917 feierte. „Festgottesdienste finden am Sonntag, 8. Juli 1917, in der katholischen, altkatholischen und der protestantischen Kirche statt, zu welchen die gesamte Einwohnerschaft, insbesondere die Behörden und Vereine, eingeladen werden. Um allseitige Beflaggung der Häuser wird gebeten.“ Am Sonntag veranstaltete der Kriegsfrauenchor ab 20.30 Uhr im Rebstock-Saal einen „Vaterländischen Abend“ mit Gesangsvorträgen und Theateraufführung. (hff)