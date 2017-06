Kreis Waldshut Im Alb-Bot' stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

Vor 25 Jahren wurde der Samstag an der Egginer Grundschule generell für Unterrichtsfrei erklärt. Warum, erfahren Sie hier.

Vor 25 Jahren

Görwihl – Dr. Bruno Feige, der am 19. Juni 1992 seinen 70. Geburtstag feierte, war ein „Landarzt alter Prägung“, wie der Alb-Bote schrieb. Feige kam als 33-jähriger Allgemeinmediziner 1955 nach Görwihl, wo er die Praxis von Dr. Ohlenforst übernahm. Der Einzugsbereich des jungen Landarztes umfasste neben Görwihl mit seinen zehn Ortschaften auch große Teile des Dachsbergs. Der Alb-Bote würdigte Feige, der im März 1991 die Praxis seinem Sohn Andreas übergab, unter anderem wie folgt: „Durch sein einsatzfreudiges und aufopferungsvolles Wirken hat Dr. Feige in seiner 36-jährigen Tätigkeit auf dem Wald ungezählten kranken Mitbürgern geholfen und zahlreichen Unfallverletzten schnelle und fachgerechte Hilfe auch unter schwierigsten Bedingungen zukommen lassen. Darüber hinaus hat er sich im öffentlichen Leben große und bleibende Verdienste in verschiedenen Organisationen erworben.“ Dazu zählte vor allem das Heimatmuseum Hotzenwald, dessen Mitbegründer Feige war. Der 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrte Bruno Feige starb 91-jährig im November 2013.

Eggingen – „An der Grundschule Eggingen ist ab dem Schuljahr 1992/93 generell jeder Samstag unterrichtsfrei“, berichtete der Alb-Bote am 20. Juni 1992. „Dies wurde von der Gesamtlehrerkonferenz einstimmig beschlossen und anschließend von der Schulkonferenz einstimmig bestätigt. Nach den Bestimmungen muss der bisher jeweils vierzehntägige Samstagunterricht auf die übrigen Wochentage verlegt werden. Dies ist an einer kleinen Grundschule leicht zu verwirklichen, da das erste Schuljahr 20, das zweite 22 und das dritte und vierte Schuljahr jeweils 24 Wochenstunden haben.

Somit kann der ausfallende Samstagunterricht auf den Vormittag gelegt werden. Da zudem nur Egginger Kinder unterrichtet werden und keine auswärtigen Schüler per Bus anreisen müssen, ist die Umstellung noch einfacher.“

Vor 50 Jahren

Tiengen – „Durch Vermittlung der Bundespost ist es der Bürgerzunft Tiengen gelungen, für den Festzug am Schwyzertag am 2. Juli 1967 die älteste originale Postkutsche Südbadens zur Bereicherung des heimatlichen Teils zu erhalten“, berichtete der Alb-Bote am 22. Juni im Jahr 1967. „Die altertümliche Kutsche ist sechssitzig und wird vierspännig gezogen. Der Reiterverein Tiengen wird das Gespann stellen. Auf Beschluss der Bürgerzunft sind die Ehrenzunfträte zur Mitfahrt in der Kutsche eingeladen worden", heißt es in dem Bericht weiter.

Vor 75 Jahren

Tiengen – „Unser weitbekanntes Schwimmbad hat ständig starken Besuch“, berichtete der Alb-Bote am 25. Juni 1942 aus Tiengen. „Insbesondere sind es die Jugend und viele in Tiengen und Umgebung weilende Fremde, die das Bad als Heilgut schätzen und benützen. Auch der Aussichtsturm auf dem Vitibuck erfreut sich guten Besuchs, wie die Einnahmen zeigen. In der am Turm angebrachten Kasse findet sich des öfteren ein Zettel dankbarer Besucher, die in Reimen ihren Dank abstatten und eine Extragabe einlegen.“

Vor 100 Jahren

Dettighofen – „Die Heuernte geht hier dem Ende entgegen und wird voraussichtlich bei günstiger Witterung mit Ablauf dieser Woche ihren Abschluss finden“, berichtete der Alb-Bote am 26. Juni 1917. „Die Quantität ist sehr befriedigend, Qualität überaus gut, was den Tieren nach der schlechten Unterdachbringung des letztjährigen Futters sehr zu gönnen ist und wesentlich zur besten Instandhaltung des Viehbestandes für unsere gegenwärtige schwere Zeit sein dürfte. Auch die Halmfrüchte stehen wie noch selten schön da und versprechen reichen Erntesegen.“