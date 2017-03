Kreis Waldshut Im Alb-Bot' stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

Vor 25 Jahren trat Bill Ramsey in Waldshut auf und Südwest 3 strahlte zeigte in einer Sendung die Schönheiten des Hochrheins.

Vor 25 Jahren

Waldshut – „Europas bester Jazz-Sänger, wie Bill Ramsey genannt wird, und Duke Ellingtons Saxophon-Solist Harold Ashby gaben am 13. März 1992 ein Konzert in Waldshut“, berichtete der Alb-Bote am 16. März 1992. „Begleitet wurden die zwei großen Solisten von ,Alexanders Swingtime Band’ aus Stuttgart. In der typischen Bigband-Besetzung der 1930er Jahre, drei Trompeten und drei Saxophone, ließ die Band die Musik und das Lebensgefühl dieser Zeit wieder auferstehen. Wiederaufstanden ist auch Bill Ramsey als Jazz-Sänger. In der Kindheit schon mit Blues und Boogie begonnen, finanzierte der Amerikaner aus Cincinnati später sein Studium mit Clubauftritten und Jazz-Konzerten. Dabei kam Ramsey auch nach Deutschland und blieb in Wiesbaden hängen. Aus dieser Zeit ist er dem breiten Publikum als Schlagersänger (Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett) im Gedächtnis geblieben. Doch nun kehrte Ramsey zum Jazz-Gesang zurück und gilt heute als einer der Großen auf diesem Gebiet.“

Kreis Waldshut – „Am 1. Juli wirbt das Fernsehen in ,Südwest 3’ zur besten Sendezeit für die landschaftlichen Schönheiten und menschlichen Besonderheiten des Gebiets zwischen Wutachschlucht und Bad Säckingen, zwischen Waldshut und dem Hotzenwald“, berichtete der Alb-Bote am 18. März 1992. „,Ausflug nach Waldshut’ ist der Titel, unter dem eine neue Sendereihe am 1. Juli von 20 bis 21 Uhr erstmals ausgestrahlt wird. 20 Minuten der Sendezeit sind Landschaftsaufnahmen von attraktiven Plätzen im Landkreis gewidmet, 40 Minuten werden von einer öffentlichen Veranstaltung am 7.

Mai auf der Waldshuter Kaiserstraße aufgezeichnet. Moderiert wird dieses mit volkstümlicher Musik und Auftritten heimischer Gruppen aufgelockerte Spektakel von Siggi Harreis und Armin Töpel. Jetzt ist das Fernsehen auf der Suche nach Mitwirkenden.“

Vor 50 Jahren

Tiengen – Hohe Auszeichnung für Alois Multerer aus Tiengen: Der Senior der Baustoffgroßhandlung Multerer in Tiengen erhielt am 19. März 1967 aus der Hand von Landrat Winfried Schäfer das ihm vom Bundespräsidenten verliehene Bundesverdienstkreuz. Es war eine Krönung des Lebenswerks des 91-jährigen Unternehmers.

Vor 75 Jahren

Waldshut – „Die Kleingartenbesitzer der Stadt Waldshut, insbesondere diejenigen, die sich für die Pachtung von Kriegsgärten angemeldet haben, werden zu einer wichtigen Versammlung auf Samstag, 15 Uhr, in den ,Rebstock’ eingeladen“, berichtete der Alb-Bote am 13. März 1942. „Es werden sprechen Landwirtschaftsrat Dr. Schwörer, Kreisobstbauinspektor Krafft und Gartenbau-Kreisfachgruppenleiter Knobloch über Gemüseanbau, Samen-, Setzling- und Düngemittelbeschaffung.“

Vor 100 Jahren

Lottstetten – „Soeben kam die freudige Nachricht, dass Otto Lang, Ersatzreservist, seit 5. März 1916 vermisst, sich noch gesund in russischer Gefangenschaft befindet“, berichtete der Alb-Bote am 20. März 1917. „Dieser Tage erhielt seine betagte Mutter eine Karte von ihm aus dem Don-Gebiet in Russland. Es ist dies der Mutter, Witwe Lang, von Herzen zu gönnen, da dieselbe fast seit Beginn des Krieges fünf Söhne im Feld stehen hat, wovon der jüngste seit 1914 vermisst ist und ein zweiter sich in englischer Kriegsgefangenschaft befindet. Mögen doch alle gesund wieder zurückkehren.“ (hff)