vor 1 Stunde Werner Huff Exklusiv Kreis Waldshut Im Alb-Bot' stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

Vor 50 Jahren wütete ein schwerer Sturm über den Hochrhein und richtete vor allem in Tiengen an Häusern und Autos großen Schaden an.