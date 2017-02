Kreis Waldshut Im Alb-Bot' stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

Vor 25 Jahren ergriff die Stühlinger Stadträtin Ruth Kehl die Initiative bei der Suche nach Sargträgern und vor 100 Jahren hielt eine eisige Kälte von minus 24 Grad die Stadt St. Blasien in Griff.

Vor 25 Jahren

Dogern – „Trotz des Abstiegs der ersten Mannschaft von der Landesliga in die Bezirksliga blickt man beim Sportverein Dogern mit Optimismus in die Zukunft“, berichtete der Alb-Bote am 8. Februar 1992. „Zum einen lässt die neuformierte Mannschaft noch einiges erwarten, zum anderen ist der Verein erstmals seit 15 Jahren schuldenfrei. Mit dieser Nachricht wartete Rechner Uwe Henkel auf. Noch vor zehn Jahren belief sich die Schuldenlast auf rund 50 000 Mark. Von enormen Leistungen sprach Bürgermeister Wehrle, selbst Passivmitglied des Vereins. Er lobte im Besonderen die Jugendarbeit und kündigte zur Entlastung der als Trainingsstätte benötigten Gemeindehalle die Schaffung eines multifunktionalen Raumes an. Problemlos gingen die Wahlen über die Bühne. Sowohl Vorsitzender Günter Reimes als auch Schriftführer Alfred Lins, Jugendleiter Walter Kaiser und die beiden Beisitzer Klaus Schlageter und Markus Welte wurden wiedergewählt. In diesem Zusammenhang beschloss man eine Vergrößerung des Vorstandsgremiums um die Spielführer der beiden Aktivmannschaften und den Präsidenten der AH-Abteilung.“

Stühlingen – „Persönliche Ansprache ist immer noch am erfolgversprechendsten, wenn jemand von seinen Mitmenschen etwas will“, schrieb der Alb-Bote am 8. Februar 1992. „Jüngstes Beispiel war die Suche der Stadt Stühlingen nach Sargträgern. Nachdem diverse offizielle Aufrufe keinerlei Erfolg hatten, griff die Stadt kurzerhand auf auswärtige Sargträger zurück. Dies stieß bei nicht wenigen Leuten auf Unverständnis. Es sei beschämend, so der Tenor, dass man in Stühlingen fremde Leute für diesen letzten Dienst am Mitmenschen bemühen müsse. Auch Stadträtin Ruth Kehl ließ die Sache keine Ruhe. Sie ging auf die Suche. Zwölf ihr geeignet erscheinende Mitbürger habe sie angesprochen, resümierte sie, und siehe da: sechs erteilten der Stadträtin keinen Korb und somit ist das Thema vom Tisch. ,Schwätze mit de Lüt’, das war auch in diesem Fall wieder mal das einzig Richtige.“



Vor 50 Jahren

Albbruck – Innerhalb der Bahnanlage von Albbruck wurde vor 50 Jahren vom Gemeinderat ein Findling zum Gedenken an die 32 Toten der Luftangriffe auf die Gemeinde Albbruck vom 6. und 8. Februar 1945 aufgestellt. „Mit großer Genugtuung“ – so der Alb-Bote am 8. Februar 1967 – werde allerorts die Geste der Gemeinde vermerkt.



Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – „Nach einer Anordnung des badischen Finanz- und Wirtschaftsministers müssen alle Verkaufsläden im Landkreis erst ab 11 Uhr vormittags offen halten“, berichtete der Alb-Bote am 11. Februar 1942. „Dem steht jedoch nichts im Wege, wenn einzelne Einzelhandelsgeschäfte schon früher, beispielsweise schon ab 8 Uhr, offen halten. Die Lebensmittelgeschäfte öffnen wie bisher um 9 Uhr vormittags.“



Vor 100 Jahren

St. Blasien – „Die letzten Tage hatten wir eine grimmige Kälte“, berichtete der Alb-Bote am 7. Februar 1917 aus St. Blasien. „Wir hatten von Freitag bis Sonntag 24 Grad Minus. Als am Abend der Mond einen übergroßen Hof zeigte, hieß es, das Wetter schlägt um. Es war in der Tat auch so. Gestern morgen wurde der Himmel trübe, es fing an zu schneien und schneite den ganzen Tag hindurch bei immerhin noch zwölf Grad Kälte. Wir hoffen, dass diese Kälte jetzt weiter nachlässt.“ (hff)