Kreis Waldshut Im Alb-Bot' stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

Ein leerstehendes Haus in Weilheim wird 1992 zum Abriss freigegeben. Der Waldshuter Heinz Jordan wird zum höchsten Richter des Landes nach Karlsruhe berufen. Ein Bauernhof in Waldkirch brennt am 28. Januar 1967 bis auf die Grundmauern nieder. 1942 findet der Wintersporttag der Betriebe und der Deutschen Arbeiterfront statt. Und ein aus dem Gefängnis in Gengenbach Entflohener wird im Januar 1917 in Grießen dingfest gemacht

Vor 25 Jahren

Weilheim – „Eines der ältesten Häuser in Weilheim ist zum Abriss freigegeben“, berichtete der Alb-Bote am 18. Januar 1992. „Das leerstehende Haus im Rotlaubweg, in dem die Narrenzunft Weilheim jahrzehntelang ihren Narrenkeller hatte, wechselte seinen Besitzer. Walter Götte, Inhaber der Zimmerei Kock&Götte in Weilheim, hat nun nach beinahe einem Jahr Verhandlungen mit dem Denkmalsamt in Stuttgart die Genehmigung erhalten, das vom Einsturz gefährdete Haus abzureißen und im gleichen Stil neu aufzubauen. Ein endgültiger Bauantrag liegt aber noch nicht vor. Walter Götte ist sich des historischen Werts des Gebäudes bewusst. Allein aus diesem Grund liegt es nicht in seinem Interesse, bereits in den Planungen alles zu überstürzen. Ob wirklich das gesamte Gebäude abgerissen werden muss, ist demzufolge noch offen.“ Das Gebäude wurde abgerissen, aber bis heute nicht wieder aufgebaut.

Waldshut – In das höchste Richteramt Baden-Württembergs berufen wurde im Januar 1992 Heinz Jordan (59). Der in Waldshut aufgewachsene Jurist erhielt die Ernennungsurkunde zum Präsidenten des Oberlandesgerichts Karlsruhe. Zuletzt war Jordan Präsident des Landgerichts Konstanz gewesen. Jordan, Sohn eines Maurerpoliers, machte 1952 in Waldshut sein Abitur, durchlief beim Landratsamt Waldshut eine zweijährige Vorbereitungszeit für den gehobenen Verwaltungsdienst, entschied sich dann jedoch für ein Jurastudium in Freiburg und München. Er beendete es nach sieben Semestern und promovierte kurz darauf mit magna cum laude. Ab 1962 Richter in Waldshut und Freiburg, wechselte Jordan vorübergehend ins Stuttgarter Justizministerium und kehrte als Direktor des Landgerichts Waldshut in den praktischen Justizdienst zurück.

Nach zwei Jahren wurde er Leitender Oberstaatsanwalt in Waldshut und fünf Jahre darauf Chef der Staatsanwaltschaft in Freiburg. Von dort wechselte er 1984 auf das Präsidentenamt in Konstanz. Mit seiner Berufung in das höchste Richteramt übte Jordan auch die Dienstaufsicht über 700 Richter in Baden-Württemberg aus. Im März 1998 trat er in den Ruhestand.

Vor 50 Jahren

Waldkirch – Ein Raub der Flammen wurde in der Nacht vom 27. auf 28. Januar 1967 der Rüdhof in Waldkirch. Das Wohnhaus und die Ökonomiegebäude wurden restlos eingeäschert. Während das Großvieh gerettet werden konnte, verbrannte das Geflügel. Es war für die Überlandhilfe der Waldshuter Feuerwehr einer der größten Brände jener Jahre, wie im Alb-Bote zu lesen war. Der Schaden wurde auf 500 000 Mark geschätzt. Die Brandursache war nicht bekannt.

Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – „Auch in diesem Jahr findet ein Wintersporttag der Betriebe und der Deutschen Arbeiterfront statt“, berichtete der Alb-Bote am 21. Januar 1942. „Lediglich das Skikaufen entfällt“, hieß es, denn private Skier waren kurz zuvor für die Wehrmacht abgegeben worden. „Vorgesehen ist Eisschießen und besonders Winterwandern. Statt des Mannschaftsskilaufs wird ein Mannschaftsgehen über 10 km nach den gleichen Bestimmungen durchgeführt.“

Vor 100 Jahren

Grießen – Ein aus dem Gefängnis in Gengenbach im Januar 1917 entflohener Einbrecher wurde in einem Haus in Grießen vermutet. Es wurde daraufhin von den zwei Gendarmen und dem Landsturmmann Spitznagel umstellt. „Kurz nach ein Uhr nachts wollte der Einbrecher entweichen, wurde aber durch Spitznagel festgenommen“, berichtete der Alb-Bote. „Er wurde auf die Kornhauswache gebracht und dort durch die Gendarmerie eingehend vernommen. Am nächsten Morgen wurde er dann nach Waldshut ins Gefängnis abgeliefert.“ (hff)