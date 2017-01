Kreis Waldshut Im Alb-Bot' stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

Vor 25 Jahren starb der frühere Direktor der Sparkasse Hochrhein, Edgar Schmitt, im Alter von 68 Jahren. Und vor 100 Jahren sorgte ein Hundewetter an Silvester und Neujahr dafür, dass die Bewohner des Hochrheins lieber zu Hause blieben, anstatt nach draußen zu gehen.

Vor 25 Jahren

Waldshut – „Grabesstille im Musikkeller zum Meerfräulein“, hieß es am 9. Januar 1992 im Alb-Bote. „Wo Konzerte, Weihnachtsfeiern für Alleingebliebene oder Silvester-Feten unter der Regie von Wirtin Gardi Ziehl über die Bühne gingen, blieb beim jüngsten Jahresausklang alles dunkel. Grund: Gastronomie-Besitzer Robert Wagner hat sich nach Unstimmigkeiten zwischen den Pächterinnen von Weinkeller und ,Le Bistro’, Ziehl und Berthold, von beiden getrennt. Mit einem neuen Pächter wird verhandelt. Nach der Wiedereröffnung mit nur noch einem Pächter werden im Keller-Lokal noch kleinere Mahlzeiten serviert. ,Le Bistro’ im Erdgeschoss wird weiter als Bistro betrieben und soll tagsüber ab 10 Uhr geöffnet sein, der Weinkeller hat seine Pforten ausschließlich abends geöffnet.“

Waldshut – Der frühere Direktor der Sparkasse Hochrhein, Edgar Schmitt, starb am 8. Januar 1992 im Alter von 68 Jahren. Schmitt war kurze Zeit nach seiner Pensionierung im Jahre 1988 an einem schweren Leiden erkrankt. Einer seiner letzten öffentlichen Auftritte war die Feier der Fusion der beiden Sparkassen von Waldshut und Bad Säckingen im Frühjahr 1991. Schmitts langjähriges Wirken als Direktor des Geldinstituts ist untrennbar mit der Entwicklung der Sparkasse zu einer der bedeutendsten badischen Sparkassen verbunden. Schmitt stammte aus dem Kreis Mosbach, hatte 1939 eine Lehre bei der Sparkasse in Weil am Rhein begonnen, die von Arbeitsdienst und Gefangenschaft unterbrochen wurde. 1953 wurde er stellvertretender Leiter der Weiler Sparkasse, wechselte dann als Leiter der Sparkasse nach Wertheim und kam schließlich 1964 als Chef der Sparkasse nach Waldshut.

Schmitt war auch in den übergeordneten Gremien des badischen Sparkassenverbunds tätig und zehn Jahre lang Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Waldshut.

Vor 50 Jahren

Kreis Waldshut – Abschied vom „Briefbott“ Adolf Schmidle nahm am 9. Januar 1967 eine große Trauergemeinde. Der auf dem Waldshuter Bergriedhof beigesetzte Schmidle war als Landzusteller und Bahnpostbegleiter eine angesehene und wichtige Persönlichkeit in seinem Dienstbezirk. Überall sei er – so der Alb-Bote in einem Nachruf – gern gesehen gewesen. Rund 28 Jahre lang hatte Adolf Schmidle, ein Mann voll urwüchsiger Originalität, von Dogern aus zu Fuß oder mit dem Fahrrad zweimal täglich die Orte Kuchelbach, Bohland, Birkingen und Birndorf mit Post versorgt. Er wurde fast 84 Jahre alt.

Vor 75 Jahren

Hauenstein – „Die ältesten Einwohner von Hauenstein, der kleinsten Stadt Deutschlands, können zusammen auf 245 Lebensjahre zurückblicken“, berichtete der Alb-Bote am 13. Januar 1942. „Es sind dies Johann Ruch zum ,Adler’, der im 83. Lebensjahr steht, Schreinermeister Johann Eckert sieht auf ein Alter von 82 Jahren zurück und Schneidermeister Johann Hollinger zählt 80 Jahre. Allem Anschein nach ist die Luft in Hauenstein sehr gesund.“

Vor 100 Jahren

Hotzenwald – „Solch Hundewetter, wie es uns über Silvester und Neujahr beschieden war, haben wir schon lange nicht mehr erlebt“, berichtete der Alb-Bote am 3. Januar 1917. „Bindfadenregen ging hernieder, dazu tobte und wetterte ein Sturm, dass einem ganz unheimlich zumute wurde. Wer nicht hinaus musste, übte sich in ,Kunstreiterei’ und ließ sich seinen ,Brenz’ schmecken, musterte seine Speckseiten, ob sie noch ein uriges Z’nüni und Z’obend zuließen, und sah sich das wilde Treiben draußen von innen durch die gut gefütterten Doppelscheiben an.“ (hff)