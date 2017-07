Kreis Waldshut "Ich appelliere an Landrat und OB": Sozialminister Manfred Lucha zur aktuellen Entwicklung der Spitäler-Diskussion

"Ich appelliere an Landrat und OB": Sozialminister Manfred Lucha zur aktuellen Entwicklung der Spitäler-Diskussion

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat Landrat Martin Kistler für kommenden Mittwoch nach Stuttgart eingeladen. Mit ihm möchte er die „verfahrene Situation“ rund um die Spitäler Hochrhein GmbH besprechen. Im Interview äußert er seine Sicht auf die Diskussion um die Krankenhäuser in Waldshut und Bad Säckingen.

Herr Lucha, die Träger der Spitäler in Bad Säckingen und Waldshut ringen um Zahlungsfähigkeit, die Insolvenz soll drohen. Sind Sie über die Vorgänge informiert?

Mich erreichen quasi täglich neue Nachrichten. Im Rahmen meines Besuches wurde angesprochen, dass es zum Gebäude in Bad Säckingen noch größere Fragen gibt, es kam plötzlich das Stichwort Asbest auf. Es kommt auch nach und nach die Konflikttiefe zum Vorschein, das ist wahrscheinlich auch der Dynamik geschuldet.

Was verändert sich durch diesen Asbest-Fund?

Der Träger wurde gebeten, die Problematik aufzuarbeiten und dem Ministerium belastbare Informationen zum zusätzlich entstehenden Sanierungs- und Kostenaufwand zukommen zu lassen. Sollte es zu deutlichen Kostensteigerungen kommen, wäre die Situation abhängig von deren Höhe zu bewerten. Klar ist, dass zunächst der Krankenhaus-Träger gefordert ist zu erklären, wie er damit umzugehen gedenkt, denn ein deutlicher Teil dieser Kostensteigerungen ginge als Instandhaltungsaufwand voraussichtlich zu dessen Lasten. Ich stehe jedoch selbstverständlich zu meiner in Bad Säckingen getroffenen Zusage, dass das Ministerium bereit steht, auch über dieses Thema kons-truktiv und lösungsorientiert zu beraten, sobald der Träger insofern sprechfähig ist.

Inwiefern ist der Träger derzeit nicht sprechfähig?

Ich sehe eine Ursache des Problems vor Ort in der Struktur der Trägergesellschaft. Deshalb appelliere ich an den Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen und den Waldshuter Landrat, die erforderlichen Klärungen dringend sehr zeitnah herbeizuführen, um die Trägergesellschaft in die Lage zu ver-setzen, rasch die notwendigen Zukunftsentscheidungen zu treffen.

Wie soll es nun weitergehen?

Die Beteiligten vor Ort sollten jetzt mit klarem Kompass die unterschiedlichen Aufgaben in den Blick nehmen, zügig das Konzept für ein neues Zentralklinikum erstellen und gleichzeitig Konzepte entwickeln, wie im Übergang die Versorgung für die Bevölkerung auch in Bad Säckingen garantiert und sichergestellt werden kann.

Ist die Versorgung in irgendeiner Weise gefährdet?

Die Notfallversorgung im Landkreis Waldshut ist derzeit gesichert. Ich sehe aber große Aufgeregtheiten und Unsicherheiten auf allen Seiten.

Ist das Ministerium überhaupt in der Position, eingreifen zu können? Und wenn ja, was können Sie vor Ort beitragen?

Selbstverständlich haben auch wir eine Gesamtverantwortung für diese, wenn ich es einmal vorsichtig formuliere, doch auch verfahrene Situation. Aus diesem Grund habe ich für kommende Woche Herrn Landrat Kistler zu mir nach Stuttgart eingeladen, um die ganze Situation sehr ausführlich zu beraten und zu versuchen, gemeinsam Schritte der Lösung zu finden.

Der Landrat kommt am Mittwoch zu Ihnen. Wann kommen Sie wieder, wie angekündigt, nach Bad Säckingen?

Ich war ja gerade erst dort. Ich glaube, mein Besuch hat mit dazu beigetragen, dass die Konflikttiefe, Komplexität und Kompliziertheit der Situation vielleicht noch deutlicher wurde. Umso wichtiger ist es, dass die handelnden politischen Akteure vor Ort einen klaren Marschplan haben und diesen ihrer verunsicherten Bevölkerung auch glaubhaft vermitteln können.

Das heißt: Die Verantwortlichen, die Träger vor Ort, sind gefragt?

Die sind jetzt gefragt, aber wir lassen sie nicht alleine im Regen stehen. Zu dieser Zusage stehe ich. Wir begleiten und unterstützen die Verantwortlichen vor Ort mit Rat und Tat bei neuen sinnvollen und tragfähigen Angeboten – wie versprochen.

Manfred Lucha (56) ist seit 1979 Mitglied bei den Grünen. Lucha wohnt in Ravensburg, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von 1998 bis 2000 war er Mitglied des Landesvorstands der Grünen, seit 2011 ist er Mitglied des Landtages. Seit 12. Mai 2016 ist Lucha Minister für Soziales und Integration.